"Лукашенко загнан в угол и будет мстить": эксперт предупредил Украину об опасности

У Украины есть проблемы на юге, но теперь могут появиться и на северном направлении – эксперт / УНИАН

Происходящее на границе Беларуси и Польши с мигрантами является только зародышем потенциальных будущих провокаций, которые могут быть реализованы против Украины с северного направления. Белорусский непризнанный президент Александр Лукашенко уже загнан в угол и будет мстить. Об этом заявил политический эксперт Виктор Рыбаченко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что ситуация на белорусско-польской границе – это, фактически, только начало тех событий, с которыми в будущем может столкнуться украинское государство.Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условие

"Происходящее на белорусско-польской границе - это зародыш тех будущих провокаций, которыми нас будут еще "шпынять" с севера", - отметил эксперт.

Также он напомнил, что у Украины уже есть проблемы на южном направлении, а теперь могут возникнуть инциденты и на севере. По его мнению, Лукашенко загнан в угол и будет мстить.

"Мы страдаем с юга – и это достаточно больно. А теперь готовится... Господин Лукашенко, безусловно, будет мстить. Это психология человека, который загнан в угол", - подчеркнул Виктор Рыбаченко.

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Угроза атаки мигрантов на границы Украины

Посол Украины в Польше Андрей Дещица ранее заявил, что Киев не должен исключать сценария, при котором мигранты, если им не удастся прорваться на территорию польского государства, пойдут к украинским кордонам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина предпримет адекватные действия в случае атаки мигрантов на границы государства. По его словам, у Киева достаточно сил, чтобы угроза была отражена.

При этом Данилов подчеркнул, что Украина не намерена принимать у себя нелегальных мигрантов. Он упрекнул Социал-демократическую партию Германии за такую инициативу и призвал Берлин забрать беженцев к себе домой или в Бундестаг.

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