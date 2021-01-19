Мелания Трамп нарушила традицию и отказала жене Байдена

Вместо Мелании новую первую леди США встретит главный церемониймейстер Белого дома Тимоти Харлет.
Первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом супругу новоизбранного президента США Джозефа Байдена Джилл перед тем, как покинет резиденцию утром 20 января. Жена Дональда Трампа нарушила многолетнюю традицию, пишет CNN.
Согласно 70-летней традиции жена уходящего президента перед инаугурацией принимает в семейной части Белого дом супругу избранного лидера США, показывая ей помещения.
Вместо Мелании новую первую леди США встретит главный церемониймейстер Белого дома Тимоти Харлет.
Обычай возник в 1950-х годах, когда спутница президента Гарри Трумана Бесс Труман пригласила в Белый дом супругу избранного президента Дуайта Эйзенхауэра.
Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.
Автор: Екатерина Трохимчук