Мелания Трамп нарушила традицию и отказала жене Байдена

Мелания Трамп отказала супруге Байдена в приеме / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом супругу новоизбранного президента США Джозефа Байдена Джилл перед тем, как покинет резиденцию утром 20 января. Жена Дональда Трампа нарушила многолетнюю традицию, пишет CNN.

Согласно 70-летней традиции жена уходящего президента перед инаугурацией принимает в семейной части Белого дом супругу избранного лидера США, показывая ей помещения.

Вместо Мелании новую первую леди США встретит главный церемониймейстер Белого дома Тимоти Харлет.

Обычай возник в 1950-х годах, когда спутница президента Гарри Трумана Бесс Труман пригласила в Белый дом супругу избранного президента Дуайта Эйзенхауэра.

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