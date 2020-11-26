Минск вызвал "на ковер" посла Украины и выдвинул громкие обвинения

От Украины потребовали обеспечить безопасность дипломатических миссий Беларуси.
В Министерство иностранных дел Республики Беларусь 26 ноября был вызван чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте МИД Беларуси.
Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой Минск выразил решительный протест в связи с серией "антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине".
От Украины потребовали обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, отметили в МИД.
Послу Украины выражена крайняя озабоченность "бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".
В МИД Беларуси заявили, что "противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей".
Читайте такжеВ МИД Украины высмеяли Лукашенко из-за "спецслужб США в Киеве"Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с "имевшими место провокациями в отношении почетного консульства Республики Беларусь во Львове" и "актами вандализма".
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о том, что спецслужбы США якобы создали в Киеве центр центр для "раскачки ситуации на планете".
Дипскандалы между Киевом и Минском:
- 14 октября, белорусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой Минск выразил озабоченность принятием указа о привлечении IT-специалистов из республики.
- Беларусь рассматривает указ президента Украины Владимира Зеленского об IT-специалистах как недружественный шаг, отметили в МИД республики.
- В октябре белорусские пограничники провели досмотр автомобиля, на котором посол Украины в Беларуси Игорь Кизим возвращался в Минск.
- Были опубликованы кадры. где запечатлено, как белорусские пограничники на пункте пропуска попросили украинского дипломата открыть багажник.
- В свою очередь Кизим сообщил, что такие действия не предусмотрены Венской конвенцией.