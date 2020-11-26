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Минск вызвал "на ковер" посла Украины и выдвинул громкие обвинения

26 ноября 2020, 10:28

От Украины потребовали обеспечить безопасность дипломатических миссий Беларуси.

Беларусь, флаг
В Беларуси сделали жесткое заявление в адрес Украины / УНИАН

В Министерство иностранных дел Республики Беларусь 26 ноября был вызван чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте МИД Беларуси.

Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой Минск выразил решительный протест в связи с серией "антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине".

От Украины потребовали обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, отметили в МИД.

Послу Украины выражена крайняя озабоченность "бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

В МИД Беларуси заявили, что "противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей".

Читайте такжеВ МИД Украины высмеяли Лукашенко из-за "спецслужб США в Киеве"Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с "имевшими место провокациями в отношении почетного консульства Республики Беларусь во Львове" и "актами вандализма".

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о том, что спецслужбы США якобы создали в Киеве центр центр для "раскачки ситуации на планете".

Дипскандалы между Киевом и Минском:

  • 14 октября, белорусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой Минск выразил озабоченность принятием указа о привлечении IT-специалистов из республики.
  • Беларусь рассматривает указ президента Украины Владимира Зеленского об IT-специалистах как недружественный шаг, отметили в МИД республики.
  • В октябре белорусские пограничники провели досмотр автомобиля, на котором посол Украины в Беларуси Игорь Кизим возвращался в Минск.
  • Были опубликованы кадры. где запечатлено, как белорусские пограничники на пункте пропуска попросили украинского дипломата открыть багажник.
  • В свою очередь Кизим сообщил, что такие действия не предусмотрены Венской конвенцией.
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