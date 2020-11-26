Минск вызвал "на ковер" посла Украины и выдвинул громкие обвинения

В Беларуси сделали жесткое заявление в адрес Украины / УНИАН

В Министерство иностранных дел Республики Беларусь 26 ноября был вызван чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте МИД Беларуси.

Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой Минск выразил решительный протест в связи с серией "антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине".

От Украины потребовали обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, отметили в МИД.

Послу Украины выражена крайняя озабоченность "бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

В МИД Беларуси заявили, что "противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей".

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