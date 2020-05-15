Кремлевский чиновник обвинил в Киев "выдавливании" боевиков с переговоров в Минске

Полпред РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов / УНИАН

Полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта на Донбассе Борис Грызлов обвинил представителей официального Киева в том, что они наотрез отказываются официально общаться с представителями группировок боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Такое сообщение опубликовало агентство Интерфакс.

По словам российского чиновника, обстановка на онлайн-заседаниях подгрупп ТКГ сильно обострилась ‒ потому что новый состав украинских представителей "продемонстрировал открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".

"Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. На протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и Контактной группы", ‒ заявил он.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что грядущая онлайн-встреча в Нормандском формате не принесет желаемых результатов – по причине "неконструктивной позиции делегации Украины".