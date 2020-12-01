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Миротворцы Турции в Нагорном Карабахе: Алиев сделал заявление

1 декабря 2020, 13:19

По словам Ильхама Алиева, Турция и Россия должны обеспечить эффективный контроль над перемирием в Карабахе.

Алиев
Создание совместного центра России и Турции в Карабахе было согласовано при подписании трехстороннего заявления от 9 ноября - Алиев/ Reuters

Создание совместного миротворческого центра России и Турции на территории Нагорного Карабаха было согласовано при подписании Арменией, Азербайджаном и Россией соглашения о перемирии в регионе от 9 ноября.

Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря, в ходе своего обращения к народу, которое транслировалось на государственном телеканале Aztv.

Комментируя заявление министерства обороны Турции о подписании Анкарой и Москвой договора о создании совместного российско-турецкого мониторингового центра в Нагорном Карабахе, азербайджанский президент заверил, что это продиктовано договоренностями Еревана, Баку и Москвы. Совместный российско-турецкий центр в Карабахе создается с целью оптимизации наблюдения за режимом прекращения огня в регионе.Читайте такжеРоссия и Турция подписали соглашение по Нагорному Карабаху

Он утверждает, что стороны договаривались о реализации такой инициативы при подписании документов.

"При подписании данного заявления этот пункт подробно не комментировался. Однако, подписывая его, мы уже договорились о том, что это будет турецко-российский центр, и это также уже нашло решение",- подчеркнул Ильхам Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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