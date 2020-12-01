Миротворцы Турции в Нагорном Карабахе: Алиев сделал заявление

По словам Ильхама Алиева, Турция и Россия должны обеспечить эффективный контроль над перемирием в Карабахе.
Создание совместного миротворческого центра России и Турции на территории Нагорного Карабаха было согласовано при подписании Арменией, Азербайджаном и Россией соглашения о перемирии в регионе от 9 ноября.
Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря, в ходе своего обращения к народу, которое транслировалось на государственном телеканале Aztv.
Комментируя заявление министерства обороны Турции о подписании Анкарой и Москвой договора о создании совместного российско-турецкого мониторингового центра в Нагорном Карабахе, азербайджанский президент заверил, что это продиктовано договоренностями Еревана, Баку и Москвы. Совместный российско-турецкий центр в Карабахе создается с целью оптимизации наблюдения за режимом прекращения огня в регионе.Читайте такжеРоссия и Турция подписали соглашение по Нагорному Карабаху
Он утверждает, что стороны договаривались о реализации такой инициативы при подписании документов.
"При подписании данного заявления этот пункт подробно не комментировался. Однако, подписывая его, мы уже договорились о том, что это будет турецко-российский центр, и это также уже нашло решение",- подчеркнул Ильхам Алиев.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанское вооруженное противостояние завершилось 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Москвой заявления о прекращении боевых действий в регионе.
- Согласно договоренностям, на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- Примечательно, президент Азербайджана Ильхам Алиев допускал размещение турецких миротворцев в Нагорном Карабаха, однако в Кремле эту информацию опровергали. У Путина подчеркивали, что воинского контингента Турции в Карабахе не будет, поскольку меры не предусмотрены соглашениями.
- При этом 11 ноября Анкара и Москва подписали меморандум о создании в Азербайджане совместного мониторингового центра по перемирию в Нагорном Карабахе. Парламент Турции поддержал отправку войск на территорию азербайджанского государства.