Москва изолирована и готовится к осаде - ГУР

В Сети сообщают, что у Пригожина 20 тысяч боевиков, которые якобы отправились в сторону Москвы.

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Москва готовится к осаде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вышел со своими боевиками с территории Украины, взял под свой контроль Ростов и продвигается в сторону Москвы. Теперь столица, где царствует Путин, может оказаться в осаде. Об этом сообщает украинская разведка.

Москва уже готовится к осаде и там введен режим контртеррористической организации. Такой режим введен и в некоторых других российских регионах.

В Москву стягивают военных и технику, которая до сих пор оставалась в резерве.

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"Сейчас Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта. Приостановлены грузовые и почтовые перевозки. Проводится массовый уход автотранспорта с акцентом на большие закрытые фургоны", - говорится в сообщении.

На трассе Москва - Воронеж - Ростов - Краснодар - Новороссийск практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта. Полосы освободили для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы установили вооруженные блокпосты.

Ситуация в Москве

Источник ВЧК-ОГПУ заявило, что Пригожин не блефует. У него якобы есть 20 тысяч боевиков. Москва может не устоять под натиском "вагнеровцев".

"Многие из них с серьезным опытом. Решения в Вагнере принимаются не как в МО через кучу докладчиков наверх, а почти мгновенно. Сил, брошенных на оборону Москвы, не хватит их остановить. В ЧВК сдаются частями, просто переходят под их контроль", - рассказал источник.

Кремль вызвал даже тех военных, кто был в отпуске. Их вооружили и отправили на трассу "встречать" Пригожина. Из техники у них есть лишь несколько БТР.

Военный мятеж Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили 3 вертолета, которые пытались по ним ударить.

Вероятно, после Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.

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