На столе у Трампа появилась красная кнопка: для чего она нужна президенту США

Овальный кабинет украсили в соответствии с предпочтениями 47-го президента США Дональда Трампа.

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Маленькая красная кнопка Трампа вернулась в Овальный кабинет / Коллаж: Главред, фото: x.com/tnewtondunn

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Как теперь выглядит Овальный кабинет

Что Трамп изменил на столе Resolute Desk после Байдена

На столе 47-го президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома снова заметили маленькую красную кнопку. Во время своего предыдущего президентского срока он использовал ее для заказа любимого напитка - диетической колы.

Как пишет The Wall Street Journal, кнопку с президентского стола Resolute убрал Джо Байден в 2021 году. После возвращения Трампа в Белый Дом его команда оперативно обновила Овальный кабинет.

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Во время каденции Байдена красную кнопку убирали со стола / Фото: x.com/tnewtondunn

Кабинет президента традиционно украшают в соответствии с предпочтениями нового избранника. Таким образом, теперь в Овальном есть портрет одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина и новое изображение седьмого президента Америки Эндрю Джексона.

Красная кнопка снова на столе у Трампа / Фото: x.com/tnewtondunn

Красная кнопка в Овальном кабинете / Фото: x.com/tnewtondunn

Как и раньше, над камином размещен портрет первого президента США Джорджа Вашингтона, окруженный изображениями Александра Гамильтона (один из отцов-основателей США) и Томаса Джефферсона (третий президент США).

Вблизи камина вернули бюст Уинстона Черчилля, который Трамп установил еще во время своего первого срока, но который убрали в 2021 году во время каденции Джо Байдена.

Бюст Мартина Лютера Кинга-младшего остался на своем месте.

В кабинете также появились новые серебряные фигурки орлов.

Военные флаги различных родов войск, которые были убраны при Байдене, также вернулись в Овальный кабинет.

На столе возле Resolute Desk размещены фотографии членов семьи Трампа.

Персонал заменил ковер Байдена на нейтральный, который использовал Трамп во время своего первого срока.

Многие другие детали, например золотые шторы Трампа, которые Байден не менял, оставили.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Трамп вступил в должность президента США - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно быстрее".

Глава Белого дома также заявил о планах встретиться с Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. По его словам, процесс уже идет.

Также Трамп заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский "хочет заключить сделку".

Госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в должности заявил, что достижение мира в Украине является приоритетом для администрации Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. При этом Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.

Также мы писали о том, что Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств. Также глава Белого дома поручил пересмотреть программы иностранной помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют его внешней политике "Америка прежде всего".

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