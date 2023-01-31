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"На тракторе на сафари поедут": Лукашенко опозорился с подарком президенту Зимбабве

31 января 2023, 21:43
Президент Зимбабве также не оставил "дорогого" гостя без подарка. Мнангагве вручил Лукашенко статую льва.
Лукашенко
Лукашенко / Белта, Пулпервого

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне прибыл в Зимбабве и подарил своему коллеге Эммерсону Мнангагве белорусский трактор.

На обнародованных кадрах видно, как счастливый белорусский диктатор официально вручает президенту африканской страны ключи от отечественного трактора. Судя по фото, Мнангагве очень понравился такой подарок от Лукашенко.

Президент Зимбабве также не оставил "дорогого" гостя без подарка. Мнангагве вручил Лукашенко статую льва.

Трактор Лукашенко
Трактор Лукашенко / Белта

"Стыдно за Лукашенко, за короткое время опуститься на самое дно", "Будет теперь гонять 200 км/ч по Африке", "На сафари поедут", "А почему не мешок картошки", - пишут в Сети.

Что Лукашенко делает в Зимбабве

Лукашенко отправился в Зимбабве, чтобы "усилить экономическое сотрудничество между двумя государствами". Белоруссия туда планирует поставлять сельскохозяйственную технику.

Пропагандистские издания писали, что на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой были обсуждены перспективы развития сотрудничества с Мозамбиком.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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