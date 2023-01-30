"Вождем дикого племени будет": Лукашенко устроили "дикие танцы" в аэропорту Зимбабве

30 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве.
Как пишут белорусские пропагандисты, африканская страна организовала прием белорусскому диктатору.
В аэропорту его встретил президент Зимбабве, Лукашенко подарили "венок" из живых цветов. Также в честь прибытия диктатора в аэропорту ему показали зажигательные местные танцы.
Для чего Лукашенко прибыл в Зимбабве
Лукашенко отправился в Зимбабве, чтобы усилить экономическое сотрудничество между двумя государствами. Беларусь туда планирует поставлять сельскохозяйственную технику.
Отметим, что Зимбабве – довольно бедное государство Африки. Согласно открытым данным, уровень безработицы в этой стране составляет 80%, 68% населения живет на грани бедности.
"Он просто боится, что Украина готовит на белорусь нападение, и думает куда перевезти белорусь подальше", "Вождем дикого племени будет", "Решил к своим единственным друзьям приехать", - пишут в Сети.
Угроза нападения России из Беларуси
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.
Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.
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