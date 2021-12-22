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НАТО привело в повышенную боеспособность Силы быстрого реагирования на фоне российской угрозы – СМИ

22 декабря 2021, 11:21
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К оперативной обороне подготовили 40 тысяч военных.

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На фоне угрозы от России НАТО привело силы быстрого реагирования в повышенную боеспособность / Reuters

На фоне стягивания Россией своих войск к украинской границе, Североатлантический альянс прибег к первому конкретному военному мероприятию и повысил оперативную готовность Сил быстрого реагирования (NRF) на тот случай, если Российская Федерация все же нападет.

Речь идет о 40 тысячах военных. Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.

Отмечается, что совместная оперативная группа высокой готовности (VJTF), которую называют передовой частью НАТО в рамках Сил быстрого реагирования, должна быть готова к развертыванию в кризисной зоне в течение 5 дней. Ранее на такие действия предполагалось 7 дней.

Многонациональную совместную оперативную группу высокой готовности сейчас возглавляет Турция. В эту группу сейчас входит около 6400 солдат.

В 2023 году VJTF будет возглавлять Германия.

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Также сообщается, что в состояние повышенной готовности были приведены и другие подразделения Сил быстрого реагирования, в частности, силы специального назначения и военной логистики.

Издание сообщает, что соответствующее решение на прошлой неделе принял Североатлантический совет, в котором представлены все страны-члены НАТО.

Российские военные возле украинской границы

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

Во вторник, 21 декабря, состоялись телефонные переговоры лидеров России и Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о обеспокоенность Берлина в связи с концентрацией российских войск у границ Украины и призвал Путина к срочной деэскалации возле российско-украинской границы.

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НАТО российские войска Североатлантический альянс
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