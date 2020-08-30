Навальный должен был уснуть в самолете и больше не проснуться - политолог

Политолог заявил, что Навального хотели убить / Reuters

Сегодня со стороны противников Владимира Путина и Кремля сложилась очень четкая схема произошедшего с Алексеем Навальным. Суть ее сводится к тому, что Навального хотели убить как можно быстрее.

Об этом заявил политолог Сергей Марков в интервью "БИЗНЕС Online".

"Они (противники – ред.) говорят, что Кремль заинтересован в том, чтобы убить Навального, потому что он главный оппозиционный лидер внутри России. Кремль понимает, что рейтинг его обрушивается и боится таких же выступлений, которые происходит в Хабаровске и Беларуси. Кремль смотрит и думает, а если в Хабаровске будет такой лидер как Навальный? Ужас! Ужас! Ужас! А если бы в Беларуси был такой лидер как Навальный? Ужас! Ужас! Ужас! Поэтому надо убить Навального как можно быстрее. Вот объяснение причины", - сказал политолог.

По его словам, противники Путина опираются на то, что отравление не показали омские врачи, поскольку им запретили, зато показали немецкие врачи, потому что им никто не запрещает.

"Отравление произошло в Томске. Потому что во всех городах за Навальным шла слежка ФСБэшников, а в Томске ее не было. А почему не было слежки? Потому что те, кто следят, зафиксировали бы отравление. Значит, отравлением занимался кто-то настолько могущественный, что может дать приказ ФСБэшникам снять слежку с Навального. Кроме того, отравили именно для того, чтобы убить. И этим объясняется то, что плохо ему стало в самолете. И пока самолет летел, ему не успели бы оказать помощь, и он бы там и скончался. Но наиболее вероятно, что умер бы Навальный от того, что заснул бы и не проснулся. Факты говорят о том, что было запланировано именно убийство Навального", - особо отметил политолог.

Он обратил внимание на то, что этот план поломала плохая дозировка.

"Еще одна версия: в Кремле — убийцы чудовищные. При этом они глупые, косорукие и ничего делать не умеют. Скрипаля вот не смогли отравить. Даже в России отравить Навального не смогли, потому что дали ему не ту дозу. И он не заснул, а стал кричать. Плюс в Кремле, по их теории, не могут спрогнозировать, что люди бывают и нормальные, что летчики оказались такими и они спасли Навального, когда решили посадить самолет в Омске. Далее они говорят, что когда было принято решение посадить самолет, через 5 минут последовал анонимный звонок о заминировании омского аэропорта. Это тоже часть мифа, который рассказывают противники Кремля", - добавил Марков.

При этом эксперт убежден, что Навального таки отравили.

"С моей точки зрения эта версия наиболее реалистична. Условно говоря, на 55 процентов была попытка его сознательного отравления. Но версии о том, что было или резкое обострение хронического заболевания, или добровольно принятие Навальным каких-то веществ, которые подействовали нештатно, тоже отвергаться не могут", - отметил он.

Резюмируюя, Марков подчеркнул, что с электоральной точки зрения Навальный никакой угрозы для Кремля не представляет.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Напомним, в немецкой клинике Шарите заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что это такое и чем оно опасно, объяснил заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали.

"Ингибиторы холинэстеразы бывают разными. Есть отравляющие вещества, например, зарин, после такого отравления уже нет никаких разговоров... Есть ингибиторы, которыми уничтожают насекомых, тараканов. Есть лекарственный препарат фосфакол, он применяется в глазной практике, тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый... Есть еще препарат прозерин, это тоже ингибитор холинэстеразы", – рассказал Дадали в комментарии RT.