Навальный в коме: СМИ узнали возможный диагноз оппозиционера

Навальный мог отравиться веществом, способным вызывать галлюцинации, выяснили журналисты.
Стал известен предварительный диагноз российского оппозиционера Алексея Навального, который попал в реанимацию и впал в кому.
Предварительный диагноз политика – острое отравление, сообщает Life Shot в Telegram со ссылкой на источник.
По его данным, Навальный мог отравиться неустановленным психодиcлептиком – это вещество, которое может вызывать галлюцинации.
"Предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком…", – отмечается в сообщении.
Читайте также"Кричал от боли, не дышит сам": стало известно, в каком состоянии находится НавальныйНапомним, утром 20 августа Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера госпитализировали, он попал в реанимацию.
Позже стало спикер Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому. Пресс-секретарь добавила, что оппозиционера могли отравить чем-то, что было подмешано в чай.