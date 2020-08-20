Навальный в коме: СМИ узнали возможный диагноз оппозиционера

Назван возможный диагноз Алексея Навального / Reuters

Стал известен предварительный диагноз российского оппозиционера Алексея Навального, который попал в реанимацию и впал в кому.

Предварительный диагноз политика – острое отравление, сообщает Life Shot в Telegram со ссылкой на источник.

По его данным, Навальный мог отравиться неустановленным психодиcлептиком – это вещество, которое может вызывать галлюцинации.

"Предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком…", – отмечается в сообщении.

Читайте также"Кричал от боли, не дышит сам": стало известно, в каком состоянии находится НавальныйНапомним, утром 20 августа Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера госпитализировали, он попал в реанимацию.

Позже стало спикер Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому. Пресс-секретарь добавила, что оппозиционера могли отравить чем-то, что было подмешано в чай.