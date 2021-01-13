Навальный возвращается в Россию: известна дата

Навальный вернется в РФ 17 января/ Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находился на лечении в Германии после отравления Новичком, заявил, что возвращается в Россию.

Свой приезд после лечения и восстановления он анонсировал на 17 января. Об этом оппозиционер написал в Twitter.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - говорится в сообщении.

Сторонники Навального начали отговаривать политика от возвращения в РФ, рисуя при этом жуткие картины.

"Лëх, они же убьют тебя".

"Посадят и лишат голоса. Ещё и заседания сделают закрытыми потом".

"Не удивлюсь, если сегодня объявят о ликвидации авиакомпании "Победа".

"Вспомните Кара-Мурзу. Имейте совесть и пожалейте ваших сторонников. Я не хочу ехать в Москву зимой на ваши похороны, да еще когда Ковид свирепствует".

"Лёха, вангую что тебя сначала задержат. А потом убьют в камере. У тебя откажет какой-нибудь жизненно важный орган. Не надо. И практически никто не выйдет и не скинет эту жабу. Потому что не вышли ни когда тебя отравили, ни когда всё подтвердилось. Ни когда "того" Немцова".

"Алексей, не торопитесь, оцените ситуацию правильно. Упекут ведь на ближайшие года 3-4. Найдут и придумают как..."

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