"Нет никаких планов": у Трампа сделали заявление о вторжении в Канаду

Советник по нацбезопасности Трампа считает, что многие канадцы не имели бы ничего против того, чтобы стать частью США.

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Волц говорит, что у Трампа нет планов вторжения в Канаду / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вкратце:

У Трампа нет планов вторжения в Канаду

Многие канадцы были бы не против присоединиться к США

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц считает, что у лидера Белого дома нет "никаких планов по вторжению в Канаду". Об этом он рассказал во время интервью на телеканале NBC News.

Его слова прозвучали после многочисленных сообщений о том, что премьер-министр Джастин Трюдо заявил на закрытой встрече бизнес-лидеров, что администрация Трампа действительно хочет аннексировать Канаду и сделать ее "51 штатом США".

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Уолтц отметил, что многие канадцы не имели бы ничего против того, чтобы стать частью США.

"Я не думаю, что есть какие-то планы по вторжению в Канаду, но многим канадцам нравится то, что мы имеем в Соединенных Штатах", - сказал он в ответ на вопрос о возможных намерениях Трампа по вторжению в Канаду.

Также он добавил, что многим жителям Канады "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

"На самом деле, то, что вы видите, - это подтверждение американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики и до Панамского канала. И это то, о чем мы говорим, от Гренландии до безопасности в Арктике и возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов", - сказал советник Трампа.

Заявления Трампа об "аннексии" Канады - новости по теме

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп намекнул на возможность присоединения Канады, Гренландии и Панамского канала к США. В своем рождественском обращении он отметил, что налоги в Канаде удастся снизить на 60% после присоединения к США, а также подчеркнул стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США.

Впоследствии эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса сказал, что заявления Дональда Трампа об аннексии Канады можно трактовать по-разному. С одной стороны, это может быть просто продолжительная шутка, а с другой - стратегический шаг Республиканской партии.

Как писал Главред, по словам политического аналитика Александра Палия, все то, что американский лидер наговорил на своей пресс-конференции об аннексии Канады и Грендландии, свидетельствует о его желании поделить мир между государствами, которые он считает великими: США, Россией и Китаем. В то же время собеседник уверен, что разделить мир между США, Россией и Китаем Трампу вряд ли удастся.

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Кто такой Майкл Уолтц Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии. Волц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия. После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине. В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд. "Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он. При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Уолтц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена. Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

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