"Ненавидит, но спасает": журналист раскрыл план Путина насчет Лукашенко

Владимир Путин хочет заменить Александра Лукашенко своим ставленником, сообщил журналист / Reuters

Журналист Дмитрий Гордон считает, что президент России Владимир Путин краткосрочно спасает главу Беларуси Александра Лукашенко, чтобы через некоторое время заменить белорусского лидера своим ставленником.

Глава РФ ненавидит Лукашенко, но спасает его, рассказал журналист в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Путин спасает Лукашенко, поскольку уход президента Беларуси с поста вследствие массовых протестов будет знаком для россиян.

"…Россияне подумают: смотрите, они его выгнали, значит, и мы можем выгнать своего. Этого Путин не может допустить. Поэтому, я думаю, Путин краткосрочно спасает Лукашенко, чтобы через некоторое время заменить его своим ставленником", – считает Гордон.

Читайте также"Восстанет вся Беларусь": эксперт сказал, как Путин может "насолить" ЛукашенкоНапомним, российский политолог Станислав Белковский говорил, что Владимир Путин хочет договориться с Западом об уходе Александра Лукашенко от власти. Эксперт добавил, что президент РФ не хочет бесплатно сливать белорусского лидера.