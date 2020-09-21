Новая крупная утечка данных: друг Путина отмывал деньги через банк в Лондоне

Друг Путина Аркадий Ротенберг отмывал деньги через банк в Лондоне / kremlin.ru

Российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции Евросоюза и США. Такой вывод следует из новой крупной утечки финансовых документов. Речь идет о файлах FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.

Об этом сообщает BBC.com.

Отмечается, что за последние пять лет это уже не первая крупная утечка данных, сопоставимая с "Панамским" и "Райским" досье, которые помогли показать, как устроены современные схемы по отмыванию денег и финансовые преступления.

Согласно новой утечке, один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций. Сам Ротенберг уже назвал эту информацию бредом.

Отметим, санкции в отношении Ротенберга были введены властями США и ЕС в 2014 году. Западным банкам запрещено вести с ним какую-либо деятельность.

В Barclays заявили, что придерживаются своих обязательств, которые накладывают на банк закон и регулирующие органы.

Санкции против бизнесменов Аркадия Ротенберга и его брата Бориса были введены 20 марта 2014 года. Министерство финансов США обвинило их в причастности к аннексии Крыма. В ведомстве считают обоих входящими в ближний круг российского президента.

Согласно американскому минфину, братья Ротенберги "предоставляют поддержку личным проектам Путина" и "заработали миллиарды долларов на контрактах для "Газпрома" и зимней Олимпиады в Сочи, которыми их наградил Путин".

В 2018 году США добавили в санкционный список сына Аркадия Ротенберга Игоря.

Цель санкций - перекрыть доступ означенным людям к западной финансовой системе.

Однако Ротенберги, похоже, могли продолжать перемещать деньги через Великобританию и США.

Отмывание денег через искусство

В 2008 году Barclays открыл счет компании Advantage Alliance.

Из файлов FinCEN следует, что с 2012 по 2016 год компания провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов (77,5 млн долларов). Многие из этих транзакций произошли уже после того, как в отношении Ротенбергов были введены санкции.

В июле этого года американский Сенат обвинил Ротенбергов в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance.

Американские следователи пришли к выводу, что существуют явные свидетельства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала счет в Лондоне, чтобы купить произведений искусства на миллионы долларов.

В докладе отмечалось, что "секретность, анонимность и пробелы в правилах создали среду, благоприятствующую отмыванию средств и уходу от санкций". А аукционные дома в США и Британии "не задали простейших вопросов" о покупателях предметов искусства.

Несмотря на санкции, Аркадий Ротенберг, судя по всему, мог заплатить 7,5 млн долларов за полотно Рене Магритта.

17 июня 2014 года компания, связанная с Аркадием Ротенбергом, перевела 7,5 млн долларов из Москвы на счет Advantage Alliance в банке Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил наличные продавцу картин в Нью-Йорк.

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