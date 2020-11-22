Новая надежда на победу: у Трампа раскрыли планы по пересчету голосов

Дональд Трамп / Фото Reuters

Решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени, будет обжаловано в суде.

Об этом идет речь в заявлении предвыборного штаба Трампа, которое опубликовал адвокат Рудольф Джулиани в своем Twitter.

Жалоба штаба Трампа будет направлена в Третий окружной апелляционный суд США в Филадельфии.

"Хоть мы и полностью не согласны с позицией, мы благодарим назначенного Обамой судью за то, что он принял долгожданное решение быстро, а не попытался затянуть его", - добавил Джулиани.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, в котором он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте.

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Суд также отказал в возможности повторной подачи иска. Власти штата должны сертифицировать результаты выборов до 23 ноября.