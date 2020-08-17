"Позор, уходи": бастующие рабочие освистали Лукашенко на митинге

Александр Лукашенко потерпел фиаско на встрече с бастующими рабочими / tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с работниками Минского завода колесных тягачей.

Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

"Вы - субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также добавил, что в Беларуси провели выборы и других выборов не будет.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - добавил он.

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Отметим, что в Сети опубликовали видео со встречи Лукашенко с рабочими МЗКТ. При этом рабочие освистали выступление Лукашенко скандировали ему "Позор, уходи!".

Напомним, в Беларуси с 17 августа объявлена общенациональная забастовка.

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Белорусская оппозиция выдвинула основные политические требования: отставка Лукашенко, признание президентом Светланы Тихановской и после этого проведение новых выборов. Также оппозиция настаивает на возбуждении уголовных дел против правоохранителей за насилие против протестующих и назначение компенсаций пострадавшим.