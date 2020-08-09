"Им наплевать": Лукашенко бросил камень в огород Украины и РФ

В Беларуси задержали российских боевиков / Скриншот

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о ситуации вокруг задержания боевиков ЧВК Вагнер.

По его словам, генпрокуроры Украины и России не приехали в Минск, чтобы разобраться с этой ситуацией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Им наплевать на этих ребят", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Ранее Лукашенко заявил о том, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться по задержанным в Беларуси боевикам.

Он подчеркнул, что получил от Путина письмо с изложением всех фактов по задержанным боевикам.

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Как известно в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.