"Им наплевать": Лукашенко бросил камень в огород Украины и РФ

Генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск для разбирательства по поводу боевиков Вагнера, напомнил президент Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о ситуации вокруг задержания боевиков ЧВК Вагнер.
По его словам, генпрокуроры Украины и России не приехали в Минск, чтобы разобраться с этой ситуацией, сообщает Интерфакс-Украина.
"Им наплевать на этих ребят", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Ранее Лукашенко заявил о том, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться по задержанным в Беларуси боевикам.
Он подчеркнул, что получил от Путина письмо с изложением всех фактов по задержанным боевикам.
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Как известно в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.
Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.