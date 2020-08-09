"Свергнуть власть, сломать, оскорбить": Лукашенко вывели из себя вопросом о выборах

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о репрессиях по отношению к несогласным с политикой власти.

Об этом он заявил во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах, отвечая на вопрос белорусского издания TUT.

"Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу — и отношение соответствующее. А если вы провоцируете — получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать колени и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет", - подчеркнул он.

"Я как-то грубо сказал, по-мужски. Но вот вы обижаетесь, что вот ОМОН кого-то взял, обидел… Неужели вы не понимаете, что все ваши сторонники, тутбаевцы и другие, Свабоды — вы же мордобоя хотели … Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться хоть в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать обстановку — вы получите от меня мгновенный ответ, это ж мои конституционные полномочия", - добавил Лукашенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси были задержаны не менее 28 наблюдателей кампании Право выбирать 2020, объединяющей оппозиционные партии и движения.

Местонахождение 8 человек выясняется, с вечера они не выходили на связь.