Пересчет голосов или второй тур: у Тихановской сделали резкое заявление

У Светланы Тихановской заявили о победе на выборах / GettyImages

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сделали заявление по поводу пересчета голосов и проведения второго тура президентских выборов.

Как заявила пресс секретарь Тихановской Анна Красулина в эфире Эхо Москвы, ни о каком втором туре выборов речи быть не может.

"Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени. Мы знаем, что бюллетени уничтожены", - отметила она.

При этом Красулина подчеркнула, что международное сообщество признает Тихановскую новым президентом Белоруси.

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"Мы думаем, что да, [признают]. Уже последовали заявления от ряда стран о том, что так и должно произойти. По крайней мере, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах и он должен уйти", - добавила Красулина.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов.

Победителем президентских выборов объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую, по официальным подсчетам, проголосовали 10,1%.