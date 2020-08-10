Жириновский предрек Лукашенко судьбу беглеца Януковича

Лукашенко / Reuters

Депутат Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что беспорядки после выборов президента Беларуси являются агонией режима Александра Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, отключение интернета и блокирование СМИ в день выборов характерно не для Европы, а для средневековья.

"Мы выражаем солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям, прежде всего, с грубо задержанными журналистами российского телеканала "Дождь". Они ничего не нарушали и должны быть освобождены", — сказал он.

По словам Жириновского, Лукашенко по результатам выборов будет не праздновать победу, а, "скорее плакать".

"Избиратели Беларуси уже отказали в доверии Лукашенко и больше не хотят жить под ним. Им нужна свобода и уважение. Поэтому в конечном счете Александра Григорьевича ждет судьба Януковича", — добавил он.

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"Это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих. Конечно, вся Беларусь восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение", — сказал Жириновский.

Депутат Госдумы полагает, что Лукашенко уже проиграл выборы и пришел "конец большевистскому режиму".

Напомним, кандидат-оппозиционер Светлана Тихановская объявила себя победителем президентских выборов и призвала власть провести переговоры с целью мирной передачи государственных полномочий.

Тем временем в Беларуси объявили всеобщую забастовку в связи с победой Лукашенко на выборах главы РБ. На Белорусском металлургическом заводе уже частично остановлена работа. Власти планируют реализовать силовой сценарий.