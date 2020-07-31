Журналист рассказал, почему "вагнеровцы" внезапно появились в Беларуси

сотрудники ЧВК Вагнера / Inforos

Внезапное появление и задержание в Беларуси российских наемников из ЧВК Вагнера, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе, могло быть вызвано как интересами нынешнего белорусского лидера Александра Лукашенко, так и Владимира Путина.

Об этом в своем видеоблоге на портале YouTube заявил известным украинский журналист Роман Цимбалюк.

"В Республике Беларусь вот-вот будут выборы, и Александр Григорьевич должен переизбраться. Но у него есть некоторые проблемы на работе, потому что белорусов он немножечко поддостал. И вот здесь может быть разыграна очень интересная комбинация: вот, мол, этих парней отправили для того, чтобы Лукашенко мог показать своим избирателям — смотрите, вон супостат, зубы скалит. Вот уже и сюда отправляет боевиков", — заявил он.

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Также Цимбалюк предполагает, что Лукашенко мог быть в курсе планов Владимира Путина, но решил им противодействовать.

"С одной стороны Лукашенко внимательно следит за ситуацией и знал, что эти парни уже на его территории. Не просто же так накануне он сказал на встрече с белорусскими военными: „Нужно сохранить страну". А у кого есть амбиции отобрать эту страну? Ни у кого из соседей Республики Беларусь таких мыслей нет. Кроме ближайших союзников", — пояснил он.

Напомним, ранее в Беларуси, под Минском правоохранители задержали 33 наемника из состава частной военной компании Вагнера. Утверждается, что эти люди привлекли к себе внимание нехарактерным для российских туристов поведением (спиртного не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно и стараясь не привлекать к себе внимания) и стандартной милитари-одеждой.

Позднее экс-руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил властям Беларуси выдать задержанных ранее российских наемников из ЧВК Вагнера - ради возможного дальнейшего обмена на украинских политзаключенных.

Позднее у МИД Беларуси официально запросили у российского посла разъяснения ‒ зачем в Беларусь прибыли россияне, которые имеют опыт участия в вооруженных конфликтах по всему миру.