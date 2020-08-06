Во французском Гавре мужчина захватил заложников в отделении банка

Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка во французском Гавре / Фото: скриншот из видео

Во Франции в городе Гавр 6 августа вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка.

Как сообщает радио France Info, полиции известна личность захватчика - у него неустойчивая психика и были сложности с законом.

Гаврский преступник удерживает пятерых заложников и уже выдвинул свои требования. Он вооружен пистолетом и может иметь при себе пояс со взрывчаткой, а также требует мотороллер, чтобы уехать. Изначально злоумышленник захватил семерых человек, однако 53-летнему заложнику удалось убежать, а женщину преступник отпустил сам.

/ Фото: twitter.com/MC Nouvellon

По предварительным данным, мужчина требует права доступа для палестинцев на Храмовую гору в Иерусалиме. Сообщений о пострадавших не поступало. На месте работает спецназ.

Уточняется, что отделение банка на Страсбурском бульваре, в котором неизвестный мужчина удерживает заложников, и дороги, ведущие к нему, оцеплены полицией. Пожарные и машины скорой помощи уже прибыли на место.

Напомним, в понедельник, 3 августа, в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников.

Позже суд арестовал киевского террориста Сухроба Каримова, который угрожал взорвать отделение банка в БЦ Леонардо.