Путин заявил о начале глобального кризиса в России

Путин рассказал о кризисе после пандемии / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса спровоцировала во всем мире глобальный кризис, нанесла серьезный урон мировой торговле и привела к началу глобальной рецессии в мире.

Такое заявление глава Кремля сделал в ходе обращения к россиянам.

Путин заявил, что последствия кризиса после Covid-19 еще впереди. Он отметил, что серьезной проблемой как для других стран, так и для России является катастрофический рост безработицы. Впрочем, он полагает, что российским гражданам удалось избежать "драматического скачка", однако есть страны, в которых ситуация гораздо хуже.

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По словам президента РФ, в мире из-за глобальной эпидемии формируется новая реальность. Он добавил, что в данным обстоятельствах Россия так же, как и многие другие страны, в вопросах безопасности и развития может полагаться только на себя.

Как ранее сообщалось, Путин заявил, что во время распада СССР все республики нарушали союзный договор и "утащили" с собой "исконно российские земли" (сразу после развала Союза Советских Социалистических Республик).

Напомним, Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции публично заявлял: "все Причерноморье и восточные регионы Украины – исконно русские территории".