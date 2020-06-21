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Страны после распада СССР утащили себе исконно русские земли - Путин

Владимир Путин дал объемное интервью, в котором высказывался по вопросам геополитики.

21 июня 2020, 18:39
Путин
Владимир Путин дал новое интервью / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин убежден ‒ во время распада СССР все республики нарушали союзный договор и "утащили" с собой "исконно российские земли" (сразу после развала Союза Советских Социалистических Республик.

Об этом глава России заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!", ‒ заявил он.

Напомним, ранее 19 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции публично заявлял: "все Причерноморье и восточные регионы Украины – исконно русские территории".

Партия Европейская солидарность (политическая сила бывшего президента Петра Порошенко) обратилась к нынешнему руководителю страны Владимиру Зеленского с требованием немедленно прореагировать на заявление президента РФ Владимира Путина об "исконно русских территориях".

Владимир Путин новости России земли распад СССР
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