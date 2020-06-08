Неудобная правда: в РФ журналист опростоволосился с опросом насчет аннексии Крыма

Алексей Венедиктов / УНИАН

Главный редактор радиостанции Эхо Москвы, имеющей стойкую репутацию либеральной,Алексей Венедиктов запустил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опрос об отношении россиян к оккупации (названом им "присоединением") полуострова Крым в 2014 году.

Ответ получился крайне далекий от установок российской пропаганды — 63,7% опрошенных в Twitter не поддержали президента Владимира Путина, который отдал приказ об аннексии полуострова Крым.

В голосовании приняли участие 26 829 человек. Почти 64% высказались против аннексии Крыма. 11,5% равнодушно отнеслись к захвату украинского полуострова — "им все равно". Поддержали Путина и "благодарны ему за присоединение Крыма" около 25% из числа голосовавших.

Напомним, ранее главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов выложил в Сеть полный текст самого первого варианта "формулы Штаймайера". Он выложил письмо Франка-Вальтера Штайнмайера (министра иностранных дел ФРГ), которое было адресовано руководителю МИД РФ Сергею Лаврову и тогдашнему руководителю МИД Украины Павлу Климкину 28 ноября 2015 года.