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У границы России зафиксирован повышенный уровень радиоактивности

В Европе полагают, что в Кремле скрывают повреждение топливного элемента на АЭС.

28 июня 2020, 21:17
радиация
Вероятно, в РФ случилось повреждение топливного элемента на АЭС / УНИАН

В Европе заявляют, что у западной границы России обнаружен повышенный уровень радиоактивности, причиной которого может быть повреждение топливного элемента на атомной электростанции.

Как сообщает АР, выводы сделали финские, норвежские и шведские наблюдатели за радиоактивной и ядерной безопасностью.

По словам экспертов, изотопы зафиксированы в некоторых регионах Финляндии и южной Скандинавии. Они отмечают, что концентрация пока не приносит вреда людям, которые проживают в данной местности.

"Радионуклиды являются искусственными, то есть они созданы человеком. Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции", - сообщают нидерландские эксперты.

Читайте такжеУровень радиации и загрязнения воздуха в Киеве: жителей предупредили об опасностиК слову, в Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов заявили, что они не могут определить точное местоположение выбросов радиации.

В России на обвинения уже отреагировали. В частности, представитель оператора ядерной энергетики Росэнергоатом заявил, что на двух объектах ядерной энергетики на северо-западе страны проблем не обнаружено.

Как ранее сообщалось, на химическом заводе на юге Индии рано утром, когда все спали, произошла утечка газа. Люди падали без сознания прямо на улицах. Уже известно о как минимум девяти погибших.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю годовщины трагического взрыва на Чернобыльской АЭС посетил Гомельскую область и заявил, что пострадавшие в результате катастрофы территории необходимо реабилитировать, поскольку они уже вполне пригодны для жизни.

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