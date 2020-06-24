УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"На*рать на НАТО": Трамп хотел переложить военную помощь Украине на Альянс - Болтон

Если верить бывшему советнику Дональда Трампа, то президент США всячески пытался сэкономить на военной помощи для официального Киева.

24 июня 2020, 11:40
Дональд Трамп
Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал в кругу американских чиновников ‒ военная помощь Украине должна оплачиваться из бюджета НАТО (Североатлантического альянса).

Об этом утверждает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".

Болтон утверждает, что Дональд Трамп изначально не желал выдавать никаких денег в качестве военной помощи ‒ считая, что помогать Украине должны соседствующие с ней страны Европейского Союза либо НАТО.

"Мне на*рать на НАТО. Я готов сказать: "Если вы не заплатите, мы не будем их защищать. Я хочу, чтобы 300 миллионов долларов [он имел в виду 250 миллионов долларов - часть помощи, предназначенной для Украины ‒ прим. авт.] заплатило руководство НАТО", ‒ написал Болтон.

Напомним, ранее Джон Болтон утверждал, что Дональд Трамп ни в какую не желал признавать вмешательство России в дела США либо других государств, поскольку остерегался, что его могут обвинить в сговоре с Кремлем. Кроме того, Болтон назвал отношения Дональда Трампа и Владимира Путина "загадкой".

Джон Болтон Дональд Трамп новости Украины новости США военная помощь
Сейчас вы просматриваете новость «"На*рать на НАТО": Трамп хотел переложить военную помощь Украине на Альянс - Болтон». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:45
Почему нельзя отмечать 40-летие: приметы
11:40
"На*рать на НАТО": Трамп хотел переложить военную помощь Украине на Альянс - Болтон
11:30
В Украине стартовала волна обещанных Зеленским карантинных проверок: названы города
11:07
Эмили Ратаковски на развратных фото похвасталась новым цветом волос Фото
11:05
Россия раскручивает под выборы "Партию Шарикова" мнение
11:02
В Сеть слили данные миллионов пользователей Telegram - СМИ
10:48
Границы ЕС для украинцев останутся закрытыми после 1 июля - СМИ Видео
10:35
Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в Минздраве обратились к украинцам
10:16
Игры с языком: Трамп предложил назвать коронавирус "кунг-флю" Видео
10:01
Стоит ли платить за поврежденный товар в супермаркете - расследование Тайного Агента
09:49
К чему приведет отмена ВНО для поступающих из Крыма и Донбасса мнение
09:44
"Настоящий сталинизм": в ЕС обещают ударить по Лукашенко санкциями и не исключают революции в Беларуси
09:32
В Карпатах "большая вода": Шмыгаль и Аваков отправились в Ивано-Франковскую область Видео
09:28
Болит грудь: причины, виды и лечение
08:51
Коронавирус в Украине побил новый антирекорд – более 900 больных за сутки Видео
08:48
Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о референдуме
08:47
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
08:45
На парад к сбрендившему диктатору Путину почти никто не приедет мнение
08:13
Коронавирус загнал Украину в список стран "красной зоны" Видео
07:25
Коронавирус в Украине и мире на 24 июня: за сутки заразились 165 тысяч человек Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять