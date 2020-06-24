"На*рать на НАТО": Трамп хотел переложить военную помощь Украине на Альянс - Болтон

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал в кругу американских чиновников ‒ военная помощь Украине должна оплачиваться из бюджета НАТО (Североатлантического альянса).

Об этом утверждает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".

Болтон утверждает, что Дональд Трамп изначально не желал выдавать никаких денег в качестве военной помощи ‒ считая, что помогать Украине должны соседствующие с ней страны Европейского Союза либо НАТО.

"Мне на*рать на НАТО. Я готов сказать: "Если вы не заплатите, мы не будем их защищать. Я хочу, чтобы 300 миллионов долларов [он имел в виду 250 миллионов долларов - часть помощи, предназначенной для Украины ‒ прим. авт.] заплатило руководство НАТО", ‒ написал Болтон.

Напомним, ранее Джон Болтон утверждал, что Дональд Трамп ни в какую не желал признавать вмешательство России в дела США либо других государств, поскольку остерегался, что его могут обвинить в сговоре с Кремлем. Кроме того, Болтон назвал отношения Дональда Трампа и Владимира Путина "загадкой".