Очередной теракт во Франции: мишенью стал православный священник

Правоохранители начали спецоперацию по задержанию злоумышленника.
Во Франции в городе Лион неизвестный начал стрельбу возле греческой церкви, в результате ранение получил православный священник.
Как сообщает французское издание Le Progres, возле греческой православной церкви прозвучало два выстрела.
Инцидент произошел в седьмом округе Лиона. Тяжелое ранение получил православный священник, который закрывал церковь. В настоящее время в район церкви стягиваются силы полиции. Раненого с места происшествия на носилках эвакуировали.
Министерство внутренних дел Франции рекомендует жителям города избегать района, где произошла стрельба.
Сообщается, что стрелка ищут правоохранители, о других подробностях инцидента пока не передается.
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Теракт во Франции
На популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих в местной церкви-базилике Нотр-Дам.
По словам очевидцев, преступник отрезал голову 70-летнему мужчине, перерезал горло женщине и ранил еще нескольких людей. Для того, чтобы обезвредить злоумышленника, полиция стреляла по нему.
Сейчас террорист в больнице, а его состояние медики оценивают как среднетяжелое.
До того, 16 октября, в пригороде Парижа эмигрант из РФ Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати.
Мотивом преступления, по словам злоумышленника, послужил тот факт, что учитель на занятии показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.