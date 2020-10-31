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Очередной теракт во Франции: мишенью стал православный священник

31 октября 2020, 19:36

Правоохранители начали спецоперацию по задержанию злоумышленника.

Очередной теракт взбудоражил Францию / Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT

Во Франции в городе Лион неизвестный начал стрельбу возле греческой церкви, в результате ранение получил православный священник.

Как сообщает французское издание Le Progres, возле греческой православной церкви прозвучало два выстрела.

Инцидент произошел в седьмом округе Лиона. Тяжелое ранение получил православный священник, который закрывал церковь. В настоящее время в район церкви стягиваются силы полиции. Раненого с места происшествия на носилках эвакуировали.

Министерство внутренних дел Франции рекомендует жителям города избегать района, где произошла стрельба.

Сообщается, что стрелка ищут правоохранители, о других подробностях инцидента пока не передается.

  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT
  • Теракт во Франции Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT

Читайте такжеВо Франции злоумышленник с ножом устроил жуткую резню

Теракт во Франции

  • На популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих в местной церкви-базилике Нотр-Дам.

  • По словам очевидцев, преступник отрезал голову 70-летнему мужчине, перерезал горло женщине и ранил еще нескольких людей. Для того, чтобы обезвредить злоумышленника, полиция стреляла по нему.

  • Сейчас террорист в больнице, а его состояние медики оценивают как среднетяжелое.

  • До того, 16 октября, в пригороде Парижа эмигрант из РФ Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати.

  • Мотивом преступления, по словам злоумышленника, послужил тот факт, что учитель на занятии показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

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