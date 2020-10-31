Очередной теракт во Франции: мишенью стал православный священник

Очередной теракт взбудоражил Францию / Фото: Photo Progrès/ Maxime JEGAT

Во Франции в городе Лион неизвестный начал стрельбу возле греческой церкви, в результате ранение получил православный священник.

Как сообщает французское издание Le Progres, возле греческой православной церкви прозвучало два выстрела.

Инцидент произошел в седьмом округе Лиона. Тяжелое ранение получил православный священник, который закрывал церковь. В настоящее время в район церкви стягиваются силы полиции. Раненого с места происшествия на носилках эвакуировали.

Министерство внутренних дел Франции рекомендует жителям города избегать района, где произошла стрельба.

Сообщается, что стрелка ищут правоохранители, о других подробностях инцидента пока не передается.

Теракт во Франции