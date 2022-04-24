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Оккупантам устроили рельсовую войну: партизаны Беларуси сорвали наступление РФ на Киев

24 апреля 2022, 23:00

Железнодорожные диверсанты внесли хаос в логистику российских войск.

железная дорога, рельсы
Партизаны устроили рельсовую войну / Фото pixaby

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину планировался молниеносный захват Киева. Однако сразу же на белорусском направлении активизировались железнодорожные диверсанты, которые внесли хаос в логистику российских войск.

С первых дней вторжения РФ в Беларуси начала работать тайная сеть, в которую вошли работники железной дороги, хакеры и бывшие сотрудники сил безопасности. Именно благодаря их действиям в течение нескольких дней цепь поставки продовольствия, топлива и боеприпасов была полностью парализована, пишет The Washington Post.

Как рассказали белорусские партизаны, атаки были простыми, но эффективными и были нацелены на щиты управления сигналами, которые нужны для функционирования железных дорог. В итоге поезда простаивали целыми днями, что вынуждало россиян пополнять запасы автотранспортом. Это в свою очередь привело к известным многокилометровым колоннам на севере Киевской области

"Учитывая зависимость России от поездов, я уверена, что это способствовало некоторым проблемам, которые у них были на севере. Это замедлило их способность двигаться. Они не могли продвинуться дальше на украинскую территорию и оборвали свои пути снабжения, потому что им приходилось полагаться на грузовики", - отметила научный сотрудник лондонской Королевского института объединенных служб Эмили Феррис.

По словам белорусского активиста Юрия Рававоя, диверсии на железной дороге выиграли время для Вооруженных сил Украины.

"Не могу сказать, что мы были самым важным фактором, но мы были важным кирпичом в стене", - отметил он.

Издание пишет, что железнодорожная войны до сих пор преподается в школах Беларуси как наиболее успешная тактика партизан во время Второй мировой войны. Однако нынешние партизаны стремились избегать жертв, поэтому сосредоточились на повреждении оборудования.

"Мы не хотели убивать ни российских военных, ни белорусских машинистов. Мы использовали мирный способ, чтобы остановить их", - добавил Рававой, не уточнив, как именно партизаны совершали диверсии.

Читайте такжеРельсовая война: в Беларуси раскрыли тактику партизан против оккупантов РФ

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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