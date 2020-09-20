Оппозиционерка раскрыла позицию большинства белорусов относительно России

Большинство белорусов против интеграции с РФ, поделилась оппозиционерка / Reuters

Белорусская певица и оппозиционерка Анастасия Шпаковская (псевдоним Naka), которая покинула родину, сказала, что в белорусском государстве большинство людей категорически против интеграции с Российской Федерацией.

Большинство белорусов хотят, чтобы их страна была демократической и независимой, рассказала артистка в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, в Беларуси РФ как старшего брата воспринимает только президент Александр Лукашенко и небольшое количество населения.

"Как старшего брата Россию в Беларуси воспринимает только сам Лукашенко и какой-то небольшой процент населения... знаю, что их очень мало. Остальные категорически против интеграции с Россией, они… используют все свои мирные ресурсы для достижения свободы", – сказала собеседница.