УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Оскорбление народа России": у Байдена поддержали протесты из-за Навального

23 января 2021, 13:57
Прослушать новость
Остановить

Стало известно о реакции администрации Джо Байдена и Камалы Харрис на массовые протесты в РФ.

В России проходят массовые протесты / t.me/tvrain

Стало известно о реакции администрации нового президента США Джо Байдена на массовые протесты в России, которые проходят по всей стране из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

О реакции администрации Джо Байдена и Камалы Харрис сообщает официальный Twitter-аккаунт Государственного департамента США по-русски.

В сообщении российская верхушка обвиняется в организации преследования Навального.

Кроме того, выражается поддержка протестным акциям в РФ.

"Нападки Кремля на Навального – это не только грубое нарушение прав человека, но и оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голос был услышан. Администрация Байдена и Харрис поддержит всех, кто выступает за демократию и всеобщие права", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что накануне американское посольство в России опубликовало на своем сайте уведомление, в котором сообщило, что в стране запланированы несогласованные митинги и шествия "в поддержку одного из активистов оппозиции". Дипломаты опубликовали список городов, время начала акций и примерный маршрут их участников.

При этом посольство предупредило, что эти акции не согласованы с властями, а в местах их проведения будет присутствовать большое число полицейских.

Читайте такжеМосква восстала: силовики начали массово "грузить" протестующих в автозаки

Министерство иностранных дел России раскритиковало посольство США, которое разместило информацию о несогласованных акциях протеста, запланированных в российских городах на 23 января, посоветовав американцам не ходить на них.

Массовые протесты в России:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
новости России новости США Джо Байден Алексей Навальный протесты в России
Сейчас вы просматриваете новость «"Оскорбление народа России": у Байдена поддержали протесты из-за Навального». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Символ погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибкуСимвол погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибку США устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планахСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах Внебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование НавальногоВнебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование Навального Крушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве НавальногоКрушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве Навального У Байдена сделали важное заявление об импичменте ТрампаУ Байдена сделали важное заявление об импичменте Трампа
Следующий материал

Последние новости

14:08
Пожар в Павлограде: названо число пострадавших
14:04
Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели Видео
13:57
"Оскорбление народа России": у Байдена поддержали протесты из-за Навального Видео
13:29
Скандал с разборками в СБУ: в Сети появился ответ полковника Альфы Видео
13:24
Гороскоп на 24 января для всех: куча успехов, обретение любви и огорчения Видео
Реклама
13:17
Москва восстала: силовики начали массово "грузить" протестующих в автозаки Видео
13:05
Смертельный пожар в Харькове: арендатору избрана мера пресечения Видео
12:50
Людей спасают прямо из окон: в Павлограде вспыхнуло общежитие, есть пострадавшие Видео
12:38
Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и сильная защита Видео
12:12
Война "решал" или клинч с Бакановым: СМИ раскрыли причину задержания полковника СБУ Видео
12:02
Стрельба в Тернополе по детям: выяснились важные факты
11:53
"Путин - вор": Россию охватили массовые акции протеста, около 400 задержанных Видео
11:39
Обнародованы кадры избиения украинского подростка в Париже Видео
11:15
Скоро до -22: народный синоптик предупредил Украину о возвращении дубака
10:45
Коронавирус в Украине 23 января – за сутки госпитализировали почти 2 тысячи человек Видео
10:14
Витренко сказал, кто в феврале заплатит за газ на 500 гривен меньше Видео
10:03
Митинги в поддержку Навального повторят судьбу протестов в Беларуси мнение
09:23
Часть Украины заметет снегом: синоптик предупредил, когда ждать метелей Видео
09:22
"Банду Путина - под суд": в России начали "паковать" участников акции в поддержку Навального Видео
09:20
Власть убивает экономику Украины – в 2021-м нас ждут огромные проблемы мнение
Реклама
08:45
"Организация убийства": в Киеве экс-шишка СБУ сбежал после задержания – СМИ
08:05
В моду ворвался мятный маникюр по фен-шуй и омолаживающий френч Фото Видео
07:33
Витренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и Беларусью Видео
07:27
До Путина начинает доходить, что договариваться с Киевом таки придется мнение
06:55
Путин панически боится российского Майдана мнение
06:34
"Огонь": Серябкина в прозрачном лифчике показала грудь во всей красе
06:07
Легендарный Зинедин Зидан заболел коронавирусом
05:42
Массовые аресты и сценарий Беларуси: в России раскрыли планы властей по митингам за Навального Видео
05:30
Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать Видео
05:04
Что смотреть на СТБ - график премьер на весенний сезон
04:33
Арестович назвал условие, при котором Украина и Россия добьются прогресса по Донбассу Видео
04:30
Разменная монета для супердержав: в США оценили сценарий "слива" Украины Видео
03:51
Еще один перенос: в ОП назвали новую дату встречи советников Нормандской четверки
03:22
Родители заплатят больше: в Киеве подскочит стоимость питания в детсадах Видео
02:49
Терапевт рассказал, какие продукты "убивают" кишечник Видео
02:22
Врач объяснила, кому из украинцев прививка от COVID-19 противопоказана Видео
01:50
Какие болезни можно лечить с помощью секса - ответ ученых Видео
01:30
Новый удар Запада: эксперт рассказала, как накажут РФ за посадку Навального Видео
00:50
"Обалденная": Заворотнюк в платье с развратным разрезом похвалилась стройной фигурой
00:33
Как побороть самое распространенное последствие COVID-19 – советы кардиолога Видео
Реклама
22 января, пятница
23:56
Коварный COVID у детей: симптомы можно спутать с другой болезнью Видео
23:30
Как легко установить рингтон на звонок на телефоне: ставим свою песню
23:25
"Без шансов выжить": в Кабмине высказались о пожаре в Харькове Видео
22:53
В Германии нашли новый заразный штамм коронавируса из Бразилии
22:53
Последствия штурма Капитолия: бойцов Нацгвардии "скосил" коронавирус Видео
22:40
Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Видео
22:28
Коронавирус в Украине 22 января: за сутки обнаружили 5,3 тыс. новых случаев Видео
22:21
Высокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врача Видео
22:09
Бари Алибасов употребил спиртное и попал в больницу - СМИ Видео
22:09
Пожар в доме престарелых: четырем подозреваем объявили о подозрении Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять