"Оскорбление народа России": у Байдена поддержали протесты из-за Навального

Стало известно о реакции администрации Джо Байдена и Камалы Харрис на массовые протесты в РФ.
Стало известно о реакции администрации нового президента США Джо Байдена на массовые протесты в России, которые проходят по всей стране из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.
О реакции администрации Джо Байдена и Камалы Харрис сообщает официальный Twitter-аккаунт Государственного департамента США по-русски.
В сообщении российская верхушка обвиняется в организации преследования Навального.
Кроме того, выражается поддержка протестным акциям в РФ.
"Нападки Кремля на Навального – это не только грубое нарушение прав человека, но и оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голос был услышан. Администрация Байдена и Харрис поддержит всех, кто выступает за демократию и всеобщие права", - подчеркивается в сообщении.
Отметим, что накануне американское посольство в России опубликовало на своем сайте уведомление, в котором сообщило, что в стране запланированы несогласованные митинги и шествия "в поддержку одного из активистов оппозиции". Дипломаты опубликовали список городов, время начала акций и примерный маршрут их участников.
При этом посольство предупредило, что эти акции не согласованы с властями, а в местах их проведения будет присутствовать большое число полицейских.
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Министерство иностранных дел России раскритиковало посольство США, которое разместило информацию о несогласованных акциях протеста, запланированных в российских городах на 23 января, посоветовав американцам не ходить на них.
Массовые протесты в России:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.