"Оскорбление народа России": у Байдена поддержали протесты из-за Навального

В России проходят массовые протесты / t.me/tvrain

Стало известно о реакции администрации нового президента США Джо Байдена на массовые протесты в России, которые проходят по всей стране из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

О реакции администрации Джо Байдена и Камалы Харрис сообщает официальный Twitter-аккаунт Государственного департамента США по-русски.

В сообщении российская верхушка обвиняется в организации преследования Навального.

Кроме того, выражается поддержка протестным акциям в РФ.

"Нападки Кремля на Навального – это не только грубое нарушение прав человека, но и оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голос был услышан. Администрация Байдена и Харрис поддержит всех, кто выступает за демократию и всеобщие права", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что накануне американское посольство в России опубликовало на своем сайте уведомление, в котором сообщило, что в стране запланированы несогласованные митинги и шествия "в поддержку одного из активистов оппозиции". Дипломаты опубликовали список городов, время начала акций и примерный маршрут их участников.

При этом посольство предупредило, что эти акции не согласованы с властями, а в местах их проведения будет присутствовать большое число полицейских.

Читайте такжеМосква восстала: силовики начали массово "грузить" протестующих в автозаки

Министерство иностранных дел России раскритиковало посольство США, которое разместило информацию о несогласованных акциях протеста, запланированных в российских городах на 23 января, посоветовав американцам не ходить на них.

Массовые протесты в России: