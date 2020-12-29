Отравление Навального: в Bellingcat рассказали, в чем именно большая ошибка Путина

По мнению руководителя группы Bellingcat Христо Грозева, ошибка Владимира Путина в деле об отравлении Алексея Навального очевидна.
Руководитель международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, который недавно закончил заниматься делом об отравлении Алексея Навального, считает ‒ президент России Владимир Путин выбрал наихудший из возможных сценариев реагирования на расследование.
Об этом сообщает портал "Гордон". По мнению Грозева, окружение Путина давало ему очень плохие советы в связи расследованием отравления Навального.
"Я не знаю, кто ему дал этот совет. Потому что он мог бы и сказать, что таких людей вообще нет. Он мог бы сказать, что такие люди были, но они были рядом с Навальным, чтобы его спасать от потенциальной провокации западных служб, которые бы пытались его отравить. Он мог бы ничего не сказать. Но он сказал реально - такие люди были. Что практически мы правы с идентификацией этих людей, но что они занимались политической слежкой", — сказал Грозев.
По словам руководителя Bellingcat, своими заявлением по поводу Навального хозяин Кремля ограничил пространство для маневра российским пропагандистам ‒ к примеру, Дмитрию Киселеву или Ольге Скабеевой.
"То есть он им сказал: "Вы не можете больше сказать, что Bellingcat не нашли правильных людей. Вы не можете сказать, что таких людей нет, что это вообще фальшивка. Вы должны ограничиться только этим поле, которое я вам описал". А именно что врачи были там, но только чтобы следить за политическим экстремистом. Но этому никто не поверит. И поэтому и отказались все эти Соловьевы дальше придерживаться этой версии. Я думаю, что он выбрал очень плохой вариант", — подытожил Грозев.
Отравление Навального - что сообщалось ранее:
- Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 6 октября сделала заявление, в котором речь шла о том, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального были обнаружены токсичные химикаты.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что за Навальным стоят американские спецслужбы, а россияне к его отравлению не причастны.
- Навальный 21 декабря опубликовал видео, которое он назвал разговором с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. В телефонном разговоре обсуждается вопрос покушения на политика.
- В ФСБ назвали телефонный разговор подделкой и провокацией, организованной при участии спецслужб иностранных государств.