Отравление Навального: в Bellingcat рассказали, в чем именно большая ошибка Путина

Митинг в поддержку Алексея Навального / Reuters

Руководитель международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, который недавно закончил заниматься делом об отравлении Алексея Навального, считает ‒ президент России Владимир Путин выбрал наихудший из возможных сценариев реагирования на расследование.

Об этом сообщает портал "Гордон". По мнению Грозева, окружение Путина давало ему очень плохие советы в связи расследованием отравления Навального.

"Я не знаю, кто ему дал этот совет. Потому что он мог бы и сказать, что таких людей вообще нет. Он мог бы сказать, что такие люди были, но они были рядом с Навальным, чтобы его спасать от потенциальной провокации западных служб, которые бы пытались его отравить. Он мог бы ничего не сказать. Но он сказал реально - такие люди были. Что практически мы правы с идентификацией этих людей, но что они занимались политической слежкой", — сказал Грозев.

По словам руководителя Bellingcat, своими заявлением по поводу Навального хозяин Кремля ограничил пространство для маневра российским пропагандистам ‒ к примеру, Дмитрию Киселеву или Ольге Скабеевой.

"То есть он им сказал: "Вы не можете больше сказать, что Bellingcat не нашли правильных людей. Вы не можете сказать, что таких людей нет, что это вообще фальшивка. Вы должны ограничиться только этим поле, которое я вам описал". А именно что врачи были там, но только чтобы следить за политическим экстремистом. Но этому никто не поверит. И поэтому и отказались все эти Соловьевы дальше придерживаться этой версии. Я думаю, что он выбрал очень плохой вариант", — подытожил Грозев.

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