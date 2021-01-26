"Панический страх": раскрыты подробности смерти Александра Шаляпина

Шаляпин имел проблемы с алкоголем, проходил лечение, но не оправился, поделилась его директор.
Российский стендап-комик и актер Александр Шаляпин найден мертвым в квартире ночью, тело обнаружила его жена Анастасия.
Девушка закричала, она была в шоковом состоянии, стояла "зеленая", рассказал сосед пары телеканалу 360.
По словам собеседника, в глазах у супруги комика "был панический страх".
Сосед также сказал, что у Шаляпина били проблемы с алкоголем, его периодически видели с отекшим лицом.
Директор комика Мария Малякина рассказала каналу Звезда, что весной 2020 года у него появилась депрессия.
"Просто в целом упадок, он считал, что все плохо, и из-за коронавируса (в марте 2020-го началась пандемия – Ред.) тоже", – сказала она.
Малякина добавила, что Шаляпин лечился от алкогольной зависимости.
"Вышел в четверг (21 января – Ред.), приехал домой и не оправился", – добавила собеседница.
- Ранее СМИ писали, что Александра Шаляпина нашли мертвым в Москве в его квартире на Хорошевском шоссе рано утром 25 января.
- Журналисты выяснили, что у актера были порезаны вены. Представительница комика сказала, что он покончил с собой.