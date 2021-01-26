"Панический страх": раскрыты подробности смерти Александра Шаляпина

Александра Шаляпина нашла мертвым супруга, сообщил сосед / Скриншот

Российский стендап-комик и актер Александр Шаляпин найден мертвым в квартире ночью, тело обнаружила его жена Анастасия.

Девушка закричала, она была в шоковом состоянии, стояла "зеленая", рассказал сосед пары телеканалу 360.

По словам собеседника, в глазах у супруги комика "был панический страх".

Сосед также сказал, что у Шаляпина били проблемы с алкоголем, его периодически видели с отекшим лицом.

Директор комика Мария Малякина рассказала каналу Звезда, что весной 2020 года у него появилась депрессия.

"Просто в целом упадок, он считал, что все плохо, и из-за коронавируса (в марте 2020-го началась пандемия – Ред.) тоже", – сказала она.

Малякина добавила, что Шаляпин лечился от алкогольной зависимости.

"Вышел в четверг (21 января – Ред.), приехал домой и не оправился", – добавила собеседница.