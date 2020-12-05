Пашинян сделал заявление о новых переговорах по Нагорному Карабаху

Переговоры по Карабаху должны возобновиться - Пашинян / Reuters

Страны-гаранты разрешения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе – США, Россия и Франция – продемонстрировали готовность к дальнейшему урегулированию конфронтации. Такая тенденция может поспособствовать полноценному возобновлению переговорного процесса.

Как заявил премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook в суботу, 5 декабря, заявление Москвы, Парижа и Вашингтона о намерении продолжать диалог в рамках Минской группы ОБСЕ свидетельствует о возможности запуска полноценного переговорного процесса.

"Наблюдается тенденция в плане возобновления переговорного процесса по карабахскому вопросу. С совместным заявлением выступили представители сопредседателей Минской группы ОБСЕ - главы МИД России и Франции, заместитель госсекретаря США. Были подтверждены готовность и желание работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта с целью восстановления полноценного переговорного процесса", - подчеркнул глава армянского правительства.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Напомним, 3 декабря председатели делегаций России, Франции и США в Минской группе ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан заключить соглашение по Карабаху, которое должно базироваться на заявлении от 9 ноября. Баку и Еревану следует подготовиться к началу диалога по вопросу всех нерешенных проблем.

Конфликт в Нагорном Карабахе