Пашинян сделал заявление о новых переговорах по Нагорному Карабаху

США, Россия и Франция готовы к продолжению переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Страны-гаранты разрешения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе – США, Россия и Франция – продемонстрировали готовность к дальнейшему урегулированию конфронтации. Такая тенденция может поспособствовать полноценному возобновлению переговорного процесса.
Как заявил премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook в суботу, 5 декабря, заявление Москвы, Парижа и Вашингтона о намерении продолжать диалог в рамках Минской группы ОБСЕ свидетельствует о возможности запуска полноценного переговорного процесса.
"Наблюдается тенденция в плане возобновления переговорного процесса по карабахскому вопросу. С совместным заявлением выступили представители сопредседателей Минской группы ОБСЕ - главы МИД России и Франции, заместитель госсекретаря США. Были подтверждены готовность и желание работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта с целью восстановления полноценного переговорного процесса", - подчеркнул глава армянского правительства.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Напомним, 3 декабря председатели делегаций России, Франции и США в Минской группе ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан заключить соглашение по Карабаху, которое должно базироваться на заявлении от 9 ноября. Баку и Еревану следует подготовиться к началу диалога по вопросу всех нерешенных проблем.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский вооруженный конфликт обострился 27 сентября и завершился 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией совместного заявления об окончании боевых действий.
- Согласно договоренностям, Ереван передал под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- 1 декабря Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного центра за соблюдением перемирия, который будет находиться на территории Нагорного Карабаха.
- 3 декабря в МИД Армении заявили, что конфликт в Карабахе будет завершен только после того, как международное сообщество предоставит возможность коренному народу региона права на самоопределение.