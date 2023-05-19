Передача власти сыновьям Лукашенко: эксперт оценил сценарий смены власти в Минске

Россия не видит перспектив в детях Александра Лукашенко, считает Николай Маломуж.

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Николай Маломуж оценил вероятность смены власти в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вариант передачи власти в Беларуси сыновьям Александра Лукашенко является маловероятным, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"На сегодняшний день практически нереально, чтобы сыновья Лукашенко заняли должность отца. Лукашенко, конечно, может прибегнуть к каким-то предсмертным юридическим действиям, чтобы власть перешла к кому-то из его сыновей. Но даже если бы такие назначения состоялись, они были бы быстро нейтрализованы после того, как Лукашенко исчезнет либо из жизни, либо с поста президента. Поэтому вероятность такого варианта развития событий минимальна", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что сама Россия не видит перспектив в детях Лукашенко, потому что они не смогут выполнить поставленные перед ними задачи.

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"В понимании России Беларуси нужен диктатор, а сыновья Лукашенко не будут способны удержать общественный строй, стабильность и баланс. Но главное – ни один из сыновей Лукашенко не пользуется поддержкой ни военных и спецслужб, ни пророссийских элементов, прежде всего, силового блока, ни белорусов. С белорусами такой вариант не сработает, это же не царизм, где власть передается по наследству", — добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Смотрите видео - Николай Маломуж оценил перспективы Александра Лукашенко:

Ранее СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Журналисты The Mirror не исключали, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

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