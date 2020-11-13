Перемирие в Карабахе: у Путина назвали главную ошибку Турции

Войска РФ вошли в Нагорный Карабах / Фото Reuters

Турция ошибочно считает, что ситуацию в Нагорном Карабахе можно урегулировать силовыми методами, в этом позиции Москвы и Анкары расходятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае Турция с нашей точки зрения ошибочно считает, что мир можно достичь силовыми методами", - сказал он в интервью телеканалу RT Россия.

"Здесь мы расходимся в суждениях", - добавил Песков.

В то же время он подчеркнул, что Россия не имела права вводить войска на территорию Нагорного Карабаха, она могла только ввести миротворцев после согласия конфликтующих сторон.

"Нет, мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны, и ввести на линию разделения. Просто ввести войска, тем более в Карабах, такого права по международным законам у России не было" - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия остается страной, которая привержена всем резолюциям Совбеза ООН.

Читайте такжеПеремирие под угрозой: в Турции назвали условие возобновления боев за КарабахКроме того он сообщил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании мониторингового центра по контролю за соблюдением договоренностей Баку и Еревана, который будет расположен на территории Азербайджана, но за пределами Нагорного Карабаха.

"Вы знаете, что в результате этого контакта появилась договоренность о том, что будет мониторинговый центр, он будет расположен на территории Азербайджана, которая не является территорией Карабаха", - добавил он.

По словам Пескова, из этого центра "будут осуществляться действия по мониторингу режима прекращения огня, который на земле уже поддерживается и обеспечивается российскими миротворцами".

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах