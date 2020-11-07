Под Москвой разбился легкий самолет, погиб известный ведущий – СМИ

В результате крушения самолета в России погиб Александр Колтовой, узнали журналисты / Скриншот

В субботу днем, 7 ноября, возле российского поселка Томилино (находится под Москвой) разбился легкомоторный самолета Cessna, погибли два человека.

Самолет разбился из-за неисправности двигателя, пишет ТАСС со ссылкой на сведения пресс-службы МЧС России.

В результате крушения борта погиб известный ведущий Александр Колтовой и его супруга, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По сведениям МЧС, в результате крушения самолета на земле нет разрушений.

"По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение самолета на площади пять квадратных метров. Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших", – сообщили в министерстве.

Крушение легкого самолета под Москвой – появилось видео