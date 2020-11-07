УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Под Москвой разбился легкий самолет, погиб известный ведущий – СМИ

7 ноября 2020, 16:22

В России сегодня разбился самолет Cessna.

Колтовой погиб в результате крушения самолета под Москвой, узнали журналисты
В результате крушения самолета в России погиб Александр Колтовой, узнали журналисты / Скриншот

В субботу днем, 7 ноября, возле российского поселка Томилино (находится под Москвой) разбился легкомоторный самолета Cessna, погибли два человека.

Самолет разбился из-за неисправности двигателя, пишет ТАСС со ссылкой на сведения пресс-службы МЧС России.

В результате крушения борта погиб известный ведущий Александр Колтовой и его супруга, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По сведениям МЧС, в результате крушения самолета на земле нет разрушений.

"По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение самолета на площади пять квадратных метров. Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших", – сообщили в министерстве.

Крушение легкого самолета под Москвой – появилось видео

  • Справка. Александр Колтовой родился 30 мая 1979 года в Москве. На телеканале НТВ вел программу Звезды сошлись и шоу ДНК. Большинство интернет-изданий пушит, что Колтовой не был женат.
  • Ведущий в июле говорил, что у него есть лицензия пилота, он имеет 100 часов налета и хотел бы купить свой самолет.
новости России Разбился самолет новости Александр Колтовой
Сейчас вы просматриваете новость «Под Москвой разбился легкий самолет, погиб известный ведущий – СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:22
Под Москвой разбился легкий самолет, погиб известный ведущий – СМИ
15:58
Трамп заявил, что в Пенсильвании подтасовали результаты выборов президента США Видео
15:53
Больных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину Видео
15:48
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
15:36
Встреча в рамках "нормандской четверки": Ермак назвал главные темы переговоров Видео
Реклама
15:30
Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва и рабочие успехи Видео
15:20
В шести странах норки заболели коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чем это грозит Видео
14:59
Лидер прошедшей на местных выборах партии назвал Украину "недогосударством"
14:30
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
14:25
Инфекционист растолковал, как спастись от тяжелого коронавируса Видео
14:20
Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото Фото
14:14
У дома Тупицкого под Киевом начались стычки активистов с полицией Видео
13:56
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: в Баку сделали резкое заявление
13:39
Массовое убийство на вечеринке в России: главная версия и имена жертв Видео
13:37
Лукашенко назвал позорищем президентские выборы в США Видео
13:08
Всемирный банк дал Украине круглую сумму: Зеленский рассказал, на что потратят Видео
12:47
Gorillaz переместились из своей штаб-квартиры во вселенную видеоигры GTA V Видео
12:44
Треть жителей Закарпатья хотят иметь два паспорта Видео
12:43
В Одессе установят памятник Михаилу Жванецкому - Труханов актуально
12:42
Раскрыты обстоятельства смерти Жванецкого Видео
Реклама
12:32
"Вали в Ростов": активисты привезли виселицу к особняку главы КСУ Видео
12:06
Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой Видео
11:58
"Все кончено": в Белом доме рассказали о реакции Трампа на итоги выборов Видео
11:54
Sony назвала главный недостаток будущей PlayStation 5 Видео
11:42
Коронавирус в Киеве по районам: назван абсолютный лидер по числу зараженных Видео
11:24
Украина обвинила Путина в провокации из-за указа по Донбассу Видео
11:08
Из-за эпидемии коронавируса Словакия закрывает границу с Украиной Видео
11:00
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
10:59
"Лучшая игра о Человеке-пауке в истории": игровые СМИ остались в восторге от нового "Паучка" Видео
10:52
В России на вечеринке застрелили четырех человек
10:40
Свободные экономические зоны на Донбассе и западной Украине – это туфта мнение
10:26
Коронавирус в Украине: иммунолог объяснил, как узнать реальное число больных в сутки Видео
10:21
Вирусолог назвал продукты, которые запрещены при коронавирусе Видео
10:20
Что известно о новом iPhone 13: в сети появились первые подробности
10:10
Гороскоп на 7 ноября для всех: любовный подвиг и неожиданные нападки Видео
09:43
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
09:39
Советники Трампа предложили ему готовиться к фиаско на президентских выборах - WP Видео
09:01
Коронавирус привел Киев к порогу красной зоны и немного остепенился: свежая статистика Видео
08:55
Главврач Омской больницы, в которой лечили Навального, получил высокую должность Видео
08:35
Избрание "половинчатого президента": на какую катастрофу в США указали эти выборы мнение
Реклама
08:26
В Украине из-за коронавируса наступил коллапс – эпидемиолог Видео
08:22
Коронавирус в Украине 7 ноября – за сутки выявили более 10 700 случаев COVID-19 Видео
08:00
Соблазнительные колготки из 80-х вернулись в моду на осень-зиму: фото Фото Видео
07:54
Врач назвал самый угрожающий симптом коронавируса Видео
07:24
Война за Белый дом: Байден уверенно заявил, что выиграет президентскую гонку Видео
07:03
"Близняшки вышли погулять": Миша Романова засветила грудь
06:54
Байден - новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революции мнение
06:33
Педиатр предупредил об опасностях протекания COVID-19 у детей
06:05
Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19 Видео
05:50
День мужчин – стильные поздравления в прозе, в стихах и картинки с Днем мужчин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять