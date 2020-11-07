Под Москвой разбился легкий самолет, погиб известный ведущий – СМИ

В России сегодня разбился самолет Cessna.
В субботу днем, 7 ноября, возле российского поселка Томилино (находится под Москвой) разбился легкомоторный самолета Cessna, погибли два человека.
Самолет разбился из-за неисправности двигателя, пишет ТАСС со ссылкой на сведения пресс-службы МЧС России.
В результате крушения борта погиб известный ведущий Александр Колтовой и его супруга, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
По сведениям МЧС, в результате крушения самолета на земле нет разрушений.
"По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение самолета на площади пять квадратных метров. Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших", – сообщили в министерстве.
Крушение легкого самолета под Москвой – появилось видео
- Справка. Александр Колтовой родился 30 мая 1979 года в Москве. На телеканале НТВ вел программу Звезды сошлись и шоу ДНК. Большинство интернет-изданий пушит, что Колтовой не был женат.
- Ведущий в июле говорил, что у него есть лицензия пилота, он имеет 100 часов налета и хотел бы купить свой самолет.
Автор: Екатерина Присяжнюк