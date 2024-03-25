Полковник-эксперт пояснил, ждать ли от Путина новой мобилизации после выборов

По мнению Владислава Селезнева, дальнейшие перспективы развития событий на поле боя зависят от возможностей и ресурсов ВСУ.

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Нужно следить, не запустит ли диктатор Путин мобилизационную машину в РФ - Владислав Селезнев / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В ближайшие несколько дней нужно внимательно наблюдать за решениями русского диктатора Путина и его окружения ‒ не запустит ли он в стране-агрессоре мобилизационную машину. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт.

"Однако здесь есть очень важный момент. Российский ЦИК нарисовал Владимиру Путину 87% поддержки избирателей – это серьезный мандат на принятие непопулярных и болезненных для общества решений. И мандат распространяется, в том числе, и на проведение в России частичной или полной мобилизации. В ближайшие несколько дней нужно внимательно наблюдать за решениями Путина и его окружения. И если закрутится мобилизационная машина, речь пойдет о мобилизации даже не десятка, а сотен тысяч российских граждан. В такой ситуации через несколько месяцев нас будет ждать достаточно серьезное оживление обстановки на поле боя. Президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что наша армия готовится отражать масштабные российские атаки в конце мая-начале июня", ‒ сказал он.

По мнению Селезнева, дальнейшие перспективы развития событий на поле боя зависят от возможностей и ресурсов ВСУ.

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"Сегодня Россия в рамках так называемой СВО держит на территории Украины группировку, которая насчитывает около 460 тысяч военнослужащих. На момент полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года россияне задействовали группировку в 200 тысяч обученных, подготовленных и снаряженных войск. И тогда они не справились с поставленными задачами. Сейчас их уже 460 тысяч – огромная цифра, но территориальные приобретения врага в течение нынешнего года весьма мизерные. Дальнейшие перспективы развития событий на поле боя зависят от ресурсных возможностей украинской армии. Мы видим, насколько шаткая для нас ситуация на Авдеевском направлении. Наши воины сталкиваются с серьезными вызовами, поскольку отсутствуют укрепленные линии оборонных инженерных фортификационных сооружений. Пусть и медленно, но мы вынуждены отодвигаться на запад от тех рубежей и позиций, которые держали еще буквально вчера. И это важный показатель ситуации", ‒ сказал он.

У властей ВСУ, говорит Селезнев, нет выбора другого, кроме как продолжать добиваться от стран Запада новых поставок оружия и боеприпасов.

"Украинская оборонная промышленность не способна полностью обеспечить потребности наших войск, нам необходимо вести коммуникацию с западными партнерами. Европейцам есть за что упрекать США в плане военно-технической поддержки Украины. В этом вопросе наблюдаются странные качели и перепасовки между Белым домом и Конгрессом, и ощущения от того, что происходит, весьма неприятное. Весь мир четко понимает, что сейчас украинская армия обеспечивает безопасность всего европейского континента. Отсутствие вооружений и боеприпасов становится серьезным вызовом, поскольку непонятно, как противостоять путинской агрессии в условиях дефицита", ‒ подытожил он.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Новое наступление РФ

Напомним, 22 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк сообщил о создании Россией новой группировки войск численностью более 100 тысяч солдат. Он не исключает возможности, что летом оккупанты попытаются провести новое наступление.

Также в течение более недели на территории России продолжается спецоперация российских добровольцев. Повстанцы заявили на пресс-конференции Ukrinform, что их действия помешали новому наступлению Кремля на Харьковщине, способствуя стабилизации фронта в Украине.

Как сообщал Главред, председатель Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид отметил, что предоставление дополнительной помощи Украине не обеспечит кардинального прорыва на фронте, но поможет медленно оттеснять российских оккупантов в этом году. Он также предполагает, что эта поддержка поможет ВСУ перейти в наступление в 2025 году.

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