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Путин совершил колоссальную ошибку – российский политик

В России сократилась легитимность президента, считает эксперт.

8 июля 2020, 20:13
Политик считает, что Путин совершил колоссальную ошибку – Поправки в Конституцию РФ
Владимир Путин совершил колоссальную ошибку, считает политик / Reuters

Российский политик, правозащитник и журналист Лев Шлосберг полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин совершил колоссальную ошибку с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

Голосование было семидневным насилием над государством, а легитимность Путина не увеличилась, а наоборот – сократилась, рассказал политик в интервью Фактам.

По словам собеседника, глава РФ стал жалким, иногда смешным, он сам за эти месяцы очень сильно подточил свою власть и себя обезоружил, а его оппоненты сплотились.

"Путин совершил колоссальную ошибку с этим общероссийским голосованием… В глазах общества Путин упал, потому что сильный правитель никогда не будет пользоваться такими жульническими способами поддержания своего авторитета и влияния на общество", – сказал политик.

Читайте также"Уличный пахан и рэкетир": Саакашвили поведал о слабостях ПутинаНапомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, а закончилось через неделю. В стране подсчитали голоса и решили, что большинство граждан поддержали внесение поправок в основной закон.

Поправки, в частности, предусматривают обнуление президентских сроков Путина. Поправки в Конституцию России уже вступили в силу.

Владимир Путин новости России Лев Шлосберг ошибка поправки Конституция
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