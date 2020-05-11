В России загорелся хоспис с лежачими больными: много погибших

В подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис / Фото: Комсомольская правда

В России в подмосковном Красногорске загорелся частный пансионат-хоспис Второй дом с лежачими больными.

Как сообщает Telegram-канал 112, по предварительной информации, в результате пожара погибли девять человек.

Внутри здания находились около 37 человек, из которых половина не могла выбраться самостоятельно. По данным спасателей, внутри в момент пожара находились 18 лежачих пациентов. 8 человек смогли выбраться без посторонней помощи, остальных спасатели эвакуировали с помощью лестницы. 20 пациентов обратились к врачам за медицинской помощью.

Все погибшие отравились продуктами горения. В хосписе находились преимущественно пожилые люди.

По данным подмосковного ГУ МЧС, пожарные уже ликвидировали открытое горение в здании. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

По предварительным данным, причиной трагических событий могло стать неосторожное обращение с огнем.

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