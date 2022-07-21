Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги

Марио Драги был одним из самых активных западных лидеров, выступавших против Путина / Фото УНИАН

В пятницу, 21 июля, президент Италии Серджо Маттарелле принял прошение премьер-министра Италии Марио Драги об отставке.

Отмечается, что Драги передал президенту республики соответствующее прошение.

"Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате, вновь заявил о своей отставке. Президент Республики принял это во внимание. Правительство остается у власти для выполнения текущих обязанностей", - пишет пресс-служба канцелярии.

Как сообщал Главред, премьер-министр Италии Марио Драги заявил об отставке, он пережил вотум недоверия в Сенате, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования "Движением 5 звезд", ключевым союзником коалиции.

Президент Италии Серджио Матарелла не принял отставку Драги.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что политический кризис в Италии, спровоцированный возможной отставкой премьер-министра Марио Драги, может не позволить полноценно помогать Украине в ее борьбе против российской агрессии. В частности, речь идет о поставках необходимого вооружения.

По его словам, Драги был одним из самых активных западных лидеров, выступавших против Путина. В частности, одним из первых предложил жесткие санкции и заморозку валютных резервов России, а также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Отставка Драги грозит лишить Украину военной поддержки Италии.

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