При Лукашенко Беларуси больше не будет: Путин присоединит ее к России – эксперт

Лукашенко останется максимум на год-два - эксперт / Reuters

Если избранному по версии Центризбиркома президенту Беларуси Александру Лукашенко удастся удержаться у власти, страна потеряет свой суверенитет. Ситуация складывается таким образом, что Путин будет реализовывать сценарий максимальной интеграции России и Беларуси как можно быстрее.

Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию Главред.

По его словам, если Лукашенко останется на посту главы государства, это продлится всего на год или два года. В этот период он подпишет ряд документов, предусматривающих фактическое объединение России и Беларуси, после чего страна утратит суверенитет.

"Беларуси это грозит полной потерей суверенитета. Если Лукашенко сейчас усидит, то он удержится у власти максимум на год-два – пока не подпишет все документы о вступлении Беларуси в союзное государство", - сказал Жданов.Читайте такжеЛукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что именно вопрос создания Союзного государства стал поводом для конфликта Лукашенко с Путиным. Глава РФ в 2018 году стремился, чтобы такое объединение воплотилось в жизнь как можно скорее, однако тогда Лукашенко отказался.

Сейчас для Путина сложились оптимальные условия, чтобы решить эту проблему в максимально быстрые сроки.

"Теперь, воспользовавшись ситуацией, Путин сможет провернуть желаемое ускоренными темпами. Тогда он предлагал Лукашенко возглавить парламент союзного государства, что, видимо, сильно оскорбило батьку – он, как мне кажется, рассчитывал, как минимум, на должность премьер-министра. Именно из-за этого и разошлись пути-дороги Лукашенко и Путина", - добавил Жданов, подчеркнув, что Беларусь Лукашенко, таким образом, войдет в так называемый новый Советский Союз, образованный Россией.Читайте такжеЛукашенко разменяет у Путина власть на новый СССР – Олег Жданов

Тем временем сам Лукашенко рассказал, что будет с Беларусью при возможном президентстве Тихановской. Политик назвал ее фиктивным президентом, при котором всеми процессами начнет руководить ее муж Сергей Тихановский.