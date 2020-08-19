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При Лукашенко Беларуси больше не будет: Путин присоединит ее к России – эксперт

19 августа 2020, 06:03

Два года назад пути Лукашенко и Путина разошлись именно из-за вопросов Союзного государства.

Лукашенко
Лукашенко останется максимум на год-два - эксперт / Reuters

Если избранному по версии Центризбиркома президенту Беларуси Александру Лукашенко удастся удержаться у власти, страна потеряет свой суверенитет. Ситуация складывается таким образом, что Путин будет реализовывать сценарий максимальной интеграции России и Беларуси как можно быстрее.

Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию Главред.

По его словам, если Лукашенко останется на посту главы государства, это продлится всего на год или два года. В этот период он подпишет ряд документов, предусматривающих фактическое объединение России и Беларуси, после чего страна утратит суверенитет.

"Беларуси это грозит полной потерей суверенитета. Если Лукашенко сейчас усидит, то он удержится у власти максимум на год-два – пока не подпишет все документы о вступлении Беларуси в союзное государство", - сказал Жданов.Читайте такжеЛукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что именно вопрос создания Союзного государства стал поводом для конфликта Лукашенко с Путиным. Глава РФ в 2018 году стремился, чтобы такое объединение воплотилось в жизнь как можно скорее, однако тогда Лукашенко отказался.

Сейчас для Путина сложились оптимальные условия, чтобы решить эту проблему в максимально быстрые сроки.

"Теперь, воспользовавшись ситуацией, Путин сможет провернуть желаемое ускоренными темпами. Тогда он предлагал Лукашенко возглавить парламент союзного государства, что, видимо, сильно оскорбило батьку – он, как мне кажется, рассчитывал, как минимум, на должность премьер-министра. Именно из-за этого и разошлись пути-дороги Лукашенко и Путина", - добавил Жданов, подчеркнув, что Беларусь Лукашенко, таким образом, войдет в так называемый новый Советский Союз, образованный Россией.Читайте такжеЛукашенко разменяет у Путина власть на новый СССР – Олег Жданов

Тем временем сам Лукашенко рассказал, что будет с Беларусью при возможном президентстве Тихановской. Политик назвал ее фиктивным президентом, при котором всеми процессами начнет руководить ее муж Сергей Тихановский.

новости Украины новости Беларуси новости России Александр Лукашенко Владимир Путин Олег Жданов
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