"Запугивание, страх и насилие": в МИД Германии высказались о ситуации с Тихановской

Германия віступила в поддержку Тихановской / Reuters

В правительстве Германии заявили, что оппозиционерку Светлану Тихановскую в Беларуси угрозами заставили обратиться к народу с просьбой прекратить митинги.

Берлин потребовал от властей в Минске освободить всех задержанных в последние дни. Об этом сообщает немецкое агентство DW.

"Тот факт, что госпожа Тихановская, кандидат в президенты от оппозиции, была вынуждена выехать в Литву, показывает, какая атмосфера царит сейчас в Беларуси, климат запугивания, страха и насилия", - заявил официальный представитель правительства и канцлера Германии Штеффен Зайберт.

Он добавил, что Тихановскую "очевидно вынудили" записать видеообращение с призывом отказаться от акций протеста.

"Это подтвердило бы наши самые худшие опасения и позволило бы представить, какие репрессивные инструменты готов использовать минский режим", - сообщил Зайберт.

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От имени канцлера Ангелы Меркель он потребовал от властей Беларуси не только "освободить всех арестованных за то, что они мирно выступали на демонстрациях за соблюдение своих демократических прав", но и "прислушаться к ним".

Побег Тихановской в Литву

Как сообщал Главред, 11 августа стало известно, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах 9 августа, покинула Беларусь. Позже стали известны подробности ее отъезда.

Оппозиционер также записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде из страны далось ей тяжело. Однако Тихановская, подчеркнув самостоятельность своего выбора, по ее словам, выехала из Беларуси ради своих детей.