Путин готов ввести войска в Беларусь по требованию Лукашенко

Лукашенко уже нашел поддержку в Кремле / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия готова по первому требованию Минска ввести войска на территорию республики, и оказать всю необходимую военную помощь.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились — при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", — сказал Лукашенко.

Читайте такжеPornhub обратился к силовикам БеларусиПо словам беларуского лидера, внутреннюю ситуацию в республике он с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил по телефону. Глава Кремля высказал предположение, что проблемы Беларуси в скором времени будут решены.

В ходе диалога Лукашенко и Путин "подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений".

Как известно, в Евросоюзе заявили о намерениях ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов" в Беларуси.

Напомним, СМИ сообщили, что люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко готовят пути отступления после обострения ситуации и кровавых столкновений в стране.