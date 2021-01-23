Протесты в России 23 января: адвокат предупредил о репрессиях режима Путина

Некоторым сторонникам Навального грозит уголовное преследование, считает юрист.
Российский адвокат Николай Полозов спрогнозировал, что власти РФ смогут рассечь участников митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального под названием "Свободу Навальному!" на отдельные группы, а потом их будут "обрабатывать".
Режим президента Владимира Путина будет развертывать репрессии, поделился юрист мнением в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, в отношении некоторых участников акций могут применять репрессии административного характера – аресты и штрафы, а отдельным активистам грозит уголовное преследование.
"…по всей видимости, удастся рассечь митингующих на отдельные группы, и уже по этим группам будет идти отработка. Навального в результате протестов точно не выпустят. Могут выпустить в результате внешнеполитического давления, но это совершенно другая история", – поделился прогнозом адвокат.
Напомним, протесты в России начались 23 января в ряде городов. По состоянию на 15:02 были задержаны 1 090 протестующих, в частности схвачена жена Алексея Навального Юлия.
Митинг в России 23 января – почему люди вышли поддержать Алексея Навального
- Летом прошлого года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты пришли к выводу, что оппозиционер отравлен ядом из группы Новичок.
- Политик уверен, что за его отравлением стоял Владимир Путин. В Кремле назвали обвинение абсолютно безосновательными.
- В январе 2021 Навальный прилетел в РФ, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.
- Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го. Оппозиционеру инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- Навальный 18 января арестован на 30 суток.
- Политик призвал своих сторонников выходить на улицы, его штабы на 23 января начали готовить митинги по всей России.