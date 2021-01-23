Протесты в России 23 января: адвокат предупредил о репрессиях режима Путина

Адвокат сказал, что в России светит участникам акций протеста / Reuters

Российский адвокат Николай Полозов спрогнозировал, что власти РФ смогут рассечь участников митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального под названием "Свободу Навальному!" на отдельные группы, а потом их будут "обрабатывать".

Режим президента Владимира Путина будет развертывать репрессии, поделился юрист мнением в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в отношении некоторых участников акций могут применять репрессии административного характера – аресты и штрафы, а отдельным активистам грозит уголовное преследование.

"…по всей видимости, удастся рассечь митингующих на отдельные группы, и уже по этим группам будет идти отработка. Навального в результате протестов точно не выпустят. Могут выпустить в результате внешнеполитического давления, но это совершенно другая история", – поделился прогнозом адвокат.

Напомним, протесты в России начались 23 января в ряде городов. По состоянию на 15:02 были задержаны 1 090 протестующих, в частности схвачена жена Алексея Навального Юлия.

Митинг в России 23 января – почему люди вышли поддержать Алексея Навального