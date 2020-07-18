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Войска России у границ Украины приведены в боеготовность: россияне сделали заявление

Россия уже проинформировала иностранные государства о целях проверки войск.

18 июля 2020, 18:57
Россия, армия 04 танк
Россия продолжает проверку боеспособности своих войск / mil.ru

Подразделения российской армии Западного и Южного военных округов, территорий, которые на севере, востоке и юге граничат с Украиной, приведены в состояние полной боевой готовности. Россияне намерены выполнять ряд военных задач.

Об этом рассказал замминистра обороны России Александр Фомин, сообщает ТАСС.

По его словам, российские военные заканчивают ряд подготовительных мероприятий и собираются выполнять определенные военные задачи.

"В настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач", - сказал он.Читайте такжеРФ ударит с воздуха: экс-глава СБУ предупредил о рисках открытой войны с Россией

Также он добавил, что иностранные государства в курсе проведения Россией военных мероприятий и уже получили соответствующую информации. Согласно пояснению Фомина, проверка войск проводится с 17 июля по поручению президента Путина. Всего к проверке россияне привлекли 150 тысяч военных, 400 летательных аппаратов, более 26 тысяч единиц вооружений, а также более 100 кораблей и судов обеспечения.

Как подчеркнул Фомин, результаты проверки войск будут учитываться перед началом учений Кавказ-2020, которые должны пройти в сентябре.Читайте такжеРоссия вновь нападет на Украину: генерал США назвал сценарий оккупации Херсонской области

Напомним, о внезапной проверке российских войск стало известно в пятницу, 17 июля, после заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Проверка связана с ревизией ситуации с безопасностью на границах и предстоящими военными учениями.

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