"Смертельно опасно": Навального запретили забирать из больницы Омска

Алексея Навального запретили забирать из омской больницы, поделилась его пресс-секретарь / Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального нельзя забрать из больницы Омска, его состояние нестабильное.

Навальный нетранспортабелен, привела в Twitter сведения главврача омской больницы пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По словам спикера, запрет на перевозку оппозиционера – прямая угроза его жизни.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен… Решения родственников для его перевозки недостаточно… Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", – отметила Ярмыш.

Читайте такжеУ Навального назвали отравителяНапомним, утром 20 августа Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера отправили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что Навальный впал в кому.

Западные СМИ писали, что в ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетит самолет со специализированным оборудованием для транспортировки политика в берлинскую клинику Шарите.