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Психолог объяснил "хождение в народ" Путина после бунта Пригожина

Анна Ярославская
3 июля 2023, 08:08 обновлено 3 июля, 08:25
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Возможность потери власти — очень сильная угроза для Путина. Бунт Пригожина стал для диктатора РФ мощным эмоциональным событием.
Владимир Путин
Путин хочет показать народу свою "силу" и то, что он в принципе существует как человек / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин испытал очень сильный страх во время военного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который впоследствии сменился эйфорией после того, как бунт "вагнеровцев" закончился. Именно этим можно объяснить внезапное "хождение в народ" хозяина Кремля. Об этом заявил психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире Radio NV.

Путин всегда держит дистанцию даже с мировыми лидерами из-за своего параноидального страха за собственную безопасность. Тем не менее 28 июня диктатор посетил Дагестан, где якобы пообщался с местными жителями. Такое поведение может говорить о том, что Путин начал демонстрировать эйфорию после того, как пережил один из своих главных страхов — возможность потери власти.

"Действительно, очень странное поведение для него, но оно вполне укладывается в эту теорию облегчения, которое почувствовал Путин после того, как этот мятеж был укрощен. Поэтому здесь все вполне логично", – сказал психолог.

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Ким считает, что Путин хочет показать народу свою "силу" и то, что он в принципе существует как человек.

"Для человека, который испытал такой сильный страх, "я существую" – это очень мощный эмоциональный шаг, который заставляет его делать какие-то эйфорические вещи. Поэтому он хочет всем продемонстрировать, что я есть, я существую. Он хочет поделиться своей, ну действительно, неискусственной, достаточно естественной радостью от того, что так сложились обстоятельства, что он опять таки у власти", – считает эксперт.

С одной стороны, есть рациональные мотивы такого поведения диктатора, а с другой стороны, –эмоциональные.

"Он действительно испытывает радость, и эта радость создает эйфорическое настроение, когда он начинает, ну, например, вот так идти в народ", – добавил Ким.

Как сообщал Главред, в Сети усомнились, что город Дербент, расположенный на юге страны-агрессора России в Республике Дагестан, посетил сам Путин, а не его двойник.

Отличия от "стандартного Путина" заметны как во внешности, так и в поведении человека, прибывшего в Дербент. "Новая версия" российского диктатора слишком худая по сравнению с той, которую все привыкли видеть. Также Путин в Дербенте был очень активным, веселым и часто смеялся, а обе его руки хорошо функционировали. Кроме этого, вокруг правого глаза был замечен синяк.

Военный мятеж Пригожина и чистки в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин начал чистку в силовых структурах и пытается восстановить свой авторитет, который был подорван в результате первой за десятилетие попытки переворота.

Командующий Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергей Суровикин задержан. Пока непонятно, подозревают ли Суровикина в поддержке военного мятежа ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина.

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